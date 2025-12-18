El BNG pide que el futuro del monasterio de Montefaro se aborde de forma conjunta

Monasterio de Santa Catalina AEC

El BNG ha manifestado su malestar con respecto a la reunión celebrada en torno al monasterio de Santa Catalina, Montefaro, en la que se abordaron las líneas de investigación del cenobio, el Plan Director y la rehabilitación parcial en marcha, con una inversión pública de tres millones de euros, apuntando que un asunto de tanta relevancia no haya contado con una participación generalizada.

Califican, de este modo, de “profundamente desacertado” que un asunto de esta relevancia se aborde con una sola asociación como interlocutora, excluyendo al resto de las entidades del ayuntamiento, a los grupos políticos de la corporación municipal y al vecindario en general.

Reclaman un cambio de proceder y la creación de “un organismo con participación de todas as institucións relacionadas coa rehabilitación e posta en valor do mosteiro” que concrete lo comentado.