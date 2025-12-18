Concluyen las obras de acondicionamiento de pavimento en el Camiño das Pedras, en Ares

Camiño das Pedras, en Ares Cedida

La Concejalía de Urbanismo del Concello de Ares ha informado de la finalización de las obras en el Camiño das Pedras, una mejora centrada en su pavimento, notablemente desgastado a lo largo del tiempo con irregularidades en la superficie, indefiniciones y atascos en las cunetas.

Gracias a esta intervención, se aplicó un tratamiento con aglomerado asfáltico sobre el trazado del camino, con el objetivo de eliminar sus baches, escarificaciones y desgaste general. Además, se limpiaron las cunetas y se procedió a ensanchar el vial en zonas de cesión previa. Finalmente, se instalaron cuatro alcantarillas a lo largo del tramo para recoger las aguas superficiales al tiempo que se reacondicionaron las bocas de los pozos de saneamiento.

Así las cosas, la intervención no solo ha permitido un impulso de la comunicación, sino también una mejora del tráfico y un aumento de la seguridad vial al favorecer el cruce de vehículos, que hasta ahora debían hacer maniobras que revestían en algunos casos peligrosidad.

El proyecto ha supuesto una inversión económica de 54.189,85 euros que han sido financiados en colaboración entre el Concello aresano (12.704,85 euros) y la Axencia Galega de Desevolvemento Rural (41.485 euros).