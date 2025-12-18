Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ares

Concluyen las obras de acondicionamiento de pavimento en el Camiño das Pedras, en Ares

Han supuesto una inversión de algo más de 54.000 euros

Redacción
18/12/2025 22:37
Camiño das Pedras, en Ares
Camiño das Pedras, en Ares
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La Concejalía de Urbanismo del Concello de Ares ha informado de la finalización de las obras en el Camiño das Pedras, una mejora centrada en su pavimento, notablemente desgastado a lo largo del tiempo con irregularidades en la superficie, indefiniciones y atascos en las cunetas.

Gracias a esta intervención, se aplicó un tratamiento con aglomerado asfáltico sobre el trazado del camino, con el objetivo de eliminar sus baches, escarificaciones y desgaste general. Además, se limpiaron las cunetas y se procedió a ensanchar el vial en zonas de cesión previa. Finalmente, se instalaron cuatro alcantarillas a lo largo del tramo para recoger las aguas superficiales al tiempo que se reacondicionaron las bocas de los pozos de saneamiento.

Así las cosas, la intervención no solo ha permitido un impulso de la comunicación, sino también una mejora del tráfico y un aumento de la seguridad vial al favorecer el cruce de vehículos, que hasta ahora debían hacer maniobras que revestían en algunos casos peligrosidad.

El proyecto ha supuesto una inversión económica de 54.189,85 euros que han sido financiados en colaboración entre el Concello aresano (12.704,85 euros) y la Axencia Galega de Desevolvemento Rural (41.485 euros).

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Veiguela, segunda por la derecha, en el podio de Atapuerca

Irma Veiguela compite en casa con el Ourense en el Nacional
Miriam Tembrás
Imagen de la junta general de accionistas

Visto bueno a las cuentas del Racing de Ferrol
Juan Quijano
ritual

El mundo de la cultura y el arte tienen su espacio en la cafetería Ritual de Narón
Redacción
Una imagen del espectáculo

El Pazo da Cultura alberga mañana el espectáculo musical de Lilo y Stich
Redacción