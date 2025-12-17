El edificio de los Servizos Sociais de Ares: más moderno y eficiente tras el fin de las obras

Responsables municipales y autonómicos a las puertas del inmueble Cedida

El Centro de Información a la Mujer (CIM) de Ares, ubicado en el edificio que centraliza los servicios sociales del municipio, ha renovado sus instalaciones con una aportación de 136.446 euros por parte de la administración autonómica. Martina Aneiros, delegada territorial de la Xunta en Ferrol, y Roberto Barba, director general de Lucha contra la Violencia de Género, visitaron el inmueble –en compañía del alcalde, Julio Iglesias, y las edilas de Urbanismo, Olimpia Marcos, e Igualdade, Victoria Montenegro– para evaluar los resultados de una reforma centrada, principalmente, en la sostenibilidad y el confort térmico del edificio.

Así las cosas, la intervención se enfocó en optimizar la envolvente del inmueble mediante el aislamiento de las fachadas y la instalación de carpintería y vidrios de alta calidad. Además de estas mejoras energéticas, se aprovecharon los trabajos para sustituir elementos exteriores en mal estado, como las barandillas, los canalones y las bajantes. Esta financiación se ha canalizado a través de las ayudas de la Consellería de Política Social e Igualdade, vinculadas a los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Durante el recorrido por las instalaciones, Aneiros puso en valor el papel crucial que desempeña la red de centros de información en Galicia, destacando que el CIM de Ares es un punto de referencia no solo para el municipio, sino también para las localidades de Mugardos, Fene, Cabanas, Pontedeume y Miño. Estas instalaciones forman parte del grupo de cuatro entidades que operan en la comarca junto a las de Ferrol, Ortigueira y As Pontes, cuya labor conjunta ha sido reforzada este año con 206.000 euros adicionales destinados a la contratación de personal especializado, recuerdan desde la Xunta.

Desde el ejecutivo aresano destacan, asimismo, que las actuaciones de mejora llevadas a cabo en este edificio se suman a las ya realizadas en otros de titularidad municipal, como “a reforma do pavillón polideportivo, que mobilizou medio millón de euros, os vestuarios do Numancia ou mesmo o local social do Outeiro, renovado este mesmo 2025 cun proxecto de máis de 100.000 euros”.