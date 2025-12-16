Mi cuenta

Ares

Encuentro en Ares con el cenobio de Santa Catalina de Montefaro como protagonista

El ejecutivo, la asociación que vela por el monasterio y el director de obra analizaron líneas de investigación

Redacción
16/12/2025 20:29
Un momento del encuentro en la casa consistorial de Ares
Un momento del encuentro en la casa consistorial de Ares
Concello
El Concello de Ares ha dado un paso firme en la rehabilitación del histórico monasterio de Santa Catalina de Montefaro, Bien de Interés Cultural (BIC). Una delegación municipal, encabezada por el alcalde, Julio Iglesias Redondo, y la concejala de Urbanismo, Olimpia Marcos, se reunió recientemente en la casa consistorial con la Asociación Amigos del Monasterio de Santa Catalina y con el arquitecto y director de obra, Mario Crecente, para revisar los avances y la estrategia a seguir.

El encuentro se centró en la fase actual de los trabajos, que cuentan con un presupuesto de tres millones de euros. Mario Crecente presentó un informe detallado sobre las líneas de investigación histórica y patrimonial desarrolladas en el cenobio, y expuso las futuras áreas de estudio que se potenciarán a raíz de la intervención en curso.

Esta labor de diagnóstico es crucial, remarcan desde el Concello, ya que permite comprender la evolución del complejo y determinar su valor cultural, patrimonial y turístico, sentando las bases para actuaciones que buscan la completa dignificación del BIC.

El cenobio aresano mejorará su estado de conservación y se potenciará como eje monumental del municipio

Así las cosas, la rehabilitación parcial del inmueble abordará elementos vitales del mismo, incluyendo la sustitución íntegra de la cubierta, la modernización de la red de pluviales, la mejora de la carpintería, la accesibilidad, el aislamiento térmico y la eficiencia energética del monasterio.

Durante la jornada, los presentes destacaron la importancia estratégica del Plan Director. Este documento ha servido como hoja de ruta esencial, proporcionando una visión integral sobre el estado de conservación del monasterio, identificando patologías y necesidades y estableciendo un orden de prioridad para las actuaciones presentes y futuras.

Gracias a este análisis exhaustivo, el gobierno local ha podido ejecutar mejoras progresivas, como el acondicionamiento previo del cabildo para transformarlo en un Centro de Interpretación y la rehabilitación de la cubierta y el interior de la cocina. Además, en los 2023 y 2024 se llevó a cabo la instalación de una red de iluminación ornamental nocturna para realzar el monumento y dinamizar su entorno.

