Ares

La Academia AresXSaúde imparte dos sesiones esta semana en el concello aresano

Serán en el Club Náutico y en la Alianza Aresana

Redacción
15/12/2025 22:58
Edificio da Alianza Aresana
Edificio da Alianza Aresana
Jorge Meis
El programa municipal centrado en la divulgación de hábitos saludables entre el vecindario, denominado Academia AresXSaúde, encara su actividad de diciembre ofreciendo dos sesiones con el foco puesto en la nutrición durante la tarde del próximo viernes, 19 de diciembre.

Almorzos e merendas saudables” se realizará en el Club Náutico de Ares a las 17.00 horas, bajo el formato de taller práctico impartido por Eva Pazos, profesora en la escuela gastronómica Oído Cocina. Entre los contenidos, se divulgarán tres recetas fáciles y prácticas tanto para el desayuno como para la merienda, teniendo en cuenta la posibilidad de reducir ingredientes como el azúcar.

Después, en torno a las 10.00 horas, tendrá lugar en la la Alianza Aresana la charla “A xestión da diabetes hoxe en día”, en la que se abordará cómo convivir y conocer el día a día de esta dolencia metabólica, con la agente educativa por la Federación Española de Diabetes, Azucena Fernández.

El taller precisa de inscripción previa en el departamento de Servicios Sociales o en el 981 448 354, mientras que la charla divulgativa es libre hasta completar aforo en la Alianza.

Se cuenta con la colaboración de la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra.

