Nuevo encuentro de la Mesa de Salud de Ares, centrado en el bienestar emocional

Un momento del encuentro entre agentes relacionados con la salud en Ares Cedida

La Alianza Aresana volvió a reunir en las últimas horas a los integrantes de la Mesa Local de Salud, acción que se promueve a través de la oficina Regaps (Rede Galega de Promoción da Saúde), que se encuentra ubicada en el Hospital Naval y busca gestionar recursos en colaboración con los diferentes municipios y entidades de la comarca a través del Área Sanitaria de Ferrol.

El ente agrupa a agentes de la villa vinculados con la salud, quienes avanzaron en la aportación de ideas y propuestas para dar forma a esta mesa e iniciar acciones.

La sesión se centró en esta ocasión en la gestión emocional revisando si se está actuando bien en este ámbito en materia social, deportiva o psicológica, entre otras.

Los asistentes al acto acordaron “cear unha liña de traballo coas entidades deportivas que conten con adestradores de nenos, para obter información cualitativa sobre como se achegan á xestión emocional en idades temperás, sabendo que é fundamental no benestar das persoas”, explican.