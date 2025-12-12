Mi cuenta

Diario de Ferrol

Salud

Nuevo encuentro de la Mesa de Salud de Ares, centrado en el bienestar emocional

La acción, promovida por la oficina Regaps del Área Sanitaria, empieza a dar forma a las primeras acciones

Montse Fernández
Montse Fernández
12/12/2025 15:22
Un momento del encuentro entre agentes relacionados con la salud en Ares
Un momento del encuentro entre agentes relacionados con la salud en Ares
Cedida
La Alianza Aresana volvió a reunir en las últimas horas a los integrantes de la Mesa Local de Salud, acción que se promueve a través de la oficina Regaps (Rede Galega de Promoción da Saúde), que se encuentra ubicada en el Hospital Naval y busca gestionar recursos en colaboración con los diferentes municipios y entidades de la comarca a través del Área Sanitaria de Ferrol.

El ente agrupa a agentes de la villa vinculados con la salud, quienes avanzaron en la aportación de ideas y propuestas para dar forma a esta mesa e iniciar acciones. 

La sesión se centró en esta ocasión en la gestión emocional revisando si se está actuando bien en este ámbito en materia social, deportiva o psicológica, entre otras. 

Los asistentes al acto acordaron “cear unha liña de traballo coas entidades deportivas que conten con adestradores de nenos, para obter información cualitativa sobre como se achegan á xestión emocional en idades temperás, sabendo que é fundamental no benestar das persoas”, explican.

