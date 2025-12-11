Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ares

Ares reconoce el trabajo de Protección Civil y de la Policía Local en el Día del Voluntariado

Este reconocimiento público sirvió como símbolo de agradecimiento colectivo

Redacción
11/12/2025 14:11
El regidor se dirigió a los homenajeados durante el acto de agradecimiento
El regidor se dirigió a los homenajeados durante el acto de agradecimiento
Concello
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El Concello de Ares aprovechó la celebración del Día Internacional del Voluntariado para reconocer el compromiso, ejemplaridad y buen hacer de Protección Civil y la Policía Local

El alcalde de la localidad, Julio Ignacio Iglesias, presidió el evento, que contó con la presencia de miembros de su equipo de gobierno y del resto de la corporación, con representantes del PP y BNG, constatando el apoyo a este reconocimiento público que sirvió como símbolo de agradecimiento colectivo. 

El regidor entregó a Manuel Iglesias Bujones la Medalla de Mérito y Reconocimiento a la antigüedad y constancia en su categoría de bronce con distintivo naranja, mientras que su compañero del cuerpo y coordinador general, Marcial Díaz González, recibía de las manos del portavoz del PP, Daniel Villaronga, la Gran Cruz de Mérito y Reconocimiento a la antigüedad y constancia. 

El portavoz del BNG, Faustino Seco, entregó la Cruz de Servicios Distinguidos en la categoría de oro, que acredita los méritos en el ejercicio de su deber, a Jaime Alberto Domínguez Fernández, jefe de la Policía Local de la villa. Se cerró el acto con el agradecimiento del propio cuerpo policial a la labor del voluntariado de Protección Civil. 

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Manifestación Polo dereito ao tren

El Foro Cidadán polo Ferrocarril hace llegar sus demandas a la presidenta del Congreso
Redacción
La pieza "Kyoki" se reprentó en el mes de marzo en el Pazo da Cultura de Narón

Las entradas para la función de Elefante Elegante del domingo en Neda están a la venta hasta este viernes
Redacción
Uno de los grupos de titulados

Nuevos titulados en las áreas claves de industria y comercio en el concello naronés
Redacción
Integrantes del BNG de Cabanas

El BNG enmienda las cuentas de la Xunta, con más de 5,3 millones de euros para Cabanas
Redacción