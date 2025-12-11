Ares reconoce el trabajo de Protección Civil y de la Policía Local en el Día del Voluntariado

El regidor se dirigió a los homenajeados durante el acto de agradecimiento Concello

El Concello de Ares aprovechó la celebración del Día Internacional del Voluntariado para reconocer el compromiso, ejemplaridad y buen hacer de Protección Civil y la Policía Local.

El alcalde de la localidad, Julio Ignacio Iglesias, presidió el evento, que contó con la presencia de miembros de su equipo de gobierno y del resto de la corporación, con representantes del PP y BNG, constatando el apoyo a este reconocimiento público que sirvió como símbolo de agradecimiento colectivo.

El regidor entregó a Manuel Iglesias Bujones la Medalla de Mérito y Reconocimiento a la antigüedad y constancia en su categoría de bronce con distintivo naranja, mientras que su compañero del cuerpo y coordinador general, Marcial Díaz González, recibía de las manos del portavoz del PP, Daniel Villaronga, la Gran Cruz de Mérito y Reconocimiento a la antigüedad y constancia.

El portavoz del BNG, Faustino Seco, entregó la Cruz de Servicios Distinguidos en la categoría de oro, que acredita los méritos en el ejercicio de su deber, a Jaime Alberto Domínguez Fernández, jefe de la Policía Local de la villa. Se cerró el acto con el agradecimiento del propio cuerpo policial a la labor del voluntariado de Protección Civil.