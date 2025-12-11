Ares reconoce el trabajo de Protección Civil y de la Policía Local en el Día del Voluntariado
Este reconocimiento público sirvió como símbolo de agradecimiento colectivo
El Concello de Ares aprovechó la celebración del Día Internacional del Voluntariado para reconocer el compromiso, ejemplaridad y buen hacer de Protección Civil y la Policía Local.
El alcalde de la localidad, Julio Ignacio Iglesias, presidió el evento, que contó con la presencia de miembros de su equipo de gobierno y del resto de la corporación, con representantes del PP y BNG, constatando el apoyo a este reconocimiento público que sirvió como símbolo de agradecimiento colectivo.
El regidor entregó a Manuel Iglesias Bujones la Medalla de Mérito y Reconocimiento a la antigüedad y constancia en su categoría de bronce con distintivo naranja, mientras que su compañero del cuerpo y coordinador general, Marcial Díaz González, recibía de las manos del portavoz del PP, Daniel Villaronga, la Gran Cruz de Mérito y Reconocimiento a la antigüedad y constancia.
El portavoz del BNG, Faustino Seco, entregó la Cruz de Servicios Distinguidos en la categoría de oro, que acredita los méritos en el ejercicio de su deber, a Jaime Alberto Domínguez Fernández, jefe de la Policía Local de la villa. Se cerró el acto con el agradecimiento del propio cuerpo policial a la labor del voluntariado de Protección Civil.