Diario de Ferrol

Ares

Ares puso en marcha la Navidad un año más con su árbol de los deseos

La Biblioteca Municipal se engalanó para recibir este período festivo que viene

Redacción
11/12/2025 13:55
Uno de los deseos que cuelgan del árbol aresano
Concello
El Concello de Ares encendió la Navidad, como buena parte de los municipios de la comarca, el pasado fin de semana. Sin embargo, como cada año, además de prender la luz en las arcadas y adornos, se inauguró un árbol que porta los deseos de la ciudadanía, con la actividad bautizada como “Ilumina tus deseos”. 

De este modo, la Biblioteca Municipal se engalanó para recibir este período festivo que viene y, ya de paso, llenarse de grandes deseos para el 2026. Los niños y niñas y sus familias se acercaron hasta allí para decorar juntas el árbol de Navidad, colgando de éste las bolas con los mensajes que envían para el próximo año. 

En el marco de este evento organizado por la Concejalía de Cultura, Ares dio comienzo a la Navidad gracias al trabajo creativo de su vecindario y con un broche final especial: al finalizar la decoración y el colgado de los adornos, se encendieron las luces festivas de la villa. Allí estuvieron también las concejalas Alma Barrón, Lucía Blanco y Victoria Montenegro, deseando también buenos deseos. 

Los niños y niñas que deseen ser ayudantes en estas fiestas de Papá Noel y de los Reyes Magos de Oriente pueden apuntarse, además, en la biblioteca hasta el día 18 de diciembre, ya que se sortearán dos y tres plazas, respectivamente.

