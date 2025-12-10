Mi cuenta

Ares

El reciclaje del alumnado del CPI As Mirandas se traduce en nuevo mobiliario en el centro

Los estudiantes recogieron más de 150 kilogramos de plástico, lo que supuso la instalación de un banco y nuevas papeleras

Redacción
10/12/2025 14:54
El nuevo mobiliario ya ha sido instalado
El nuevo mobiliario ya ha sido instalado
Concello
Los operarios municipales de Ares instalaron durante la jornada de ayer en el CPI As Mirandas el nuevo mobiliario urbano, una mejora que ha sido posible gracias a la propuesta “Senta con nós”, que se desarrolló durante este 2025.

De esta forma, entre las botellas de agua y los tapones de plástico –con unas cifras que superan los 150 kilogramos recogidos desde febrero– se ha podido instalar en el recinto escolar un banco y varias papeleras, que provienen de la gestión de estos residuos.

La edila de Medioambiente del municipio, Lucía Blanco, supervisó la instalación de estos elementos y aprovechó para destacar “a boa acollida que tivo a campaña entre o alumnado”. Asimismo, quiso remarcar que “a súa involucración foi e é chave para facer da vila un lugar máis sostible hoxe e no futuro”.

Durante su visita al centro escolar dio a conocer, además, que “continuaremos coa campaña no CPI As Mirandas para conseguir máis mobiliario urbano baseado en material reciclado que poidamos instalar no centro educativo”.

Además de estas dos estructuras, bajo el lema “Recicla hoxe, séntate mañá”, los estudiantes recibieron contenido divulgativo para dar a conocer la campaña en los hogares.

