Historia y literatura

“De la Habana ha venido un barco...”, el homenaje a la emigración que presenta Marita de la Figuera en Ares

La catedrática de Lengua y Literatura y doctora en Filosofía por la Universidad Complutense relata la labor realizada por las agrupaciones de instrucción, atendiendo en especial a la de Redes-Caamouco

Redacción
10/12/2025 19:32
Marita de la Figuera, impartiendo una conferencia sobre la lírica de Lorca, en la Casa de Galicia en Madrid
Marita de la Figuera, impartiendo una conferencia sobre la lírica de Lorca, en la Casa de Galicia en Madrid
Cedida
La Agrupación Instrutiva de Caamouco organiza este viernes 12, a las 19.00 horas en su sede, la presentación del libro de Marita de la Figuera “De la Habana ha venido un barco...”, una novela en la que se narra el trabajo filantrópico de este tipo de entidades. Siguiendo la historia que cuenta Moucho, uno de los retornados de Cuba impulsores de la escuela de A Tenencia, se cuenta la epopeya de los emigrantes gallegos de finales del siglo XIX y principios del XX.

En el acto, Marita de la Figuera, catedrática de Lengua y Literatura y doctora en Filosofía por la Universidad Complutense, estará acompañada del presidente de la Agrupación Instrutiva de Caamouco, Daniel García.

Con el subtítulo de “Homenaje a aquellos que nos dieron la palabra”, el ejemplar rescata un importante capítulo de la historia, de aquellos que partieron hacia América en busca de un futuro mejor y, a través de la voz de Moucho, el trabajo de las agrupaciones de instrucción.

