Premio

Las bibliotecarias de Ares ganan 10.000 euros por uno de los 10 mejores María Moliner

Esta es la primera vez que el centro entra en la categoría, en la que además es el único de Galicia seleccionado

Redacción
02/12/2025 19:01
El equipo técnico del centro municipal, responsable de la elaboración del proyecto “Ler por pracer... así ten que ser!”
El equipo técnico del centro municipal, responsable de la elaboración del proyecto “Ler por pracer... así ten que ser!”
Cedida
“Ler por pracer... así ten que ser!” es el título del proyecto diseñado por el equipo técnico que trabaja en la biblioteca municipal de Ares para el premio María Moliner, la campaña de animación a la lectura del Ministerio de Cultura. Aunque el centro ya obtuvo anteriores reconocimientos de esta iniciativa de nivel estatal, esta es la primera vez que entra en la categoría especial de estar entre los diez mejores, lo que incrementa el importe del galardón hasta los 10.000 euros.

Este nuevo premio a la labor desarrollada en contacto con el vecindario llega con un “extra” de ilusión por recibir el octavo María Moliner, siendo además el único representante gallego en esta XXV edición.

Particularmente tratándose de una de una localidad del tamaño de Ares, la dotación del premio supone un incremento de la libertad y posibilidades de reforzar el fondo bibliográfico, el mobiliario y, en general, el equipamiento del centro.

Además, el María Moliner constituye una recompensa al gran trabajo realizado por la dinamización cultural y cuidado de los vecinos y vecinas, por parte de las profesionales Caridad Nieto Taramona, Beatriz Martínez Ogando, Silvia Seoane Gómez y Julia López Rivera, junto con la concejala de Cultura, Alma Barrón.

El proyecto galardonado se elaboró en torno a la idea central de la lectura como acción que nutre la creatividad, la imaginación y la fantasía, entendida como un juego que permite conocerse mejor a uno mismo.

En un contexto invadido por el ámbito digital, coger un libro se convierte en un acto revolucionario y el hecho de fomentarlo “pode facerse empregando o desfrute que achega descubrir culturas, lugares e o mundo en xeral a través dos libros”, tal y como destacan desde la biblioteca municipal de Ares. Así, “procuramos en todo momento crear unha ponte máxica para que os nosos lectores, de todas as idades, poidan viaxar a mundos infinitos de imaxinación e aprendizaxe constante”.

El premio

Como prueba del compromiso prolongado en el tiempo de la biblioteca de Ares por la dinamización de la lectura y la cultura en la villa, cabe recordar los reconocimientos obtenidos en las convocatorias de 2016, 2017, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y por último, en este 2025.

El Ministerio de Cultura, en colaboración con la Federación española de Municipios y Provincias –FEMP– concedió un total de 331 premios a bibliotecas públicas de localidades de menos de 50.000 habitantes. Todas estas fueron galardonadas con 2.777,77 euros y, entre ellas, se encuentra la selección de los diez mejores proyectos, que ven este importe incrementado hasta los 10.000 euros, para destinar principalmente a la adquisición de libros y/o publicaciones periódicas para los centros.

La iniciativa, con una inversión total de 1.100.000 de euros y, siguiendo el ideal de María Moliner, trata de garantizar el acceso universal a los libros.

