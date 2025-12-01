Ares ya presume de Belén y Cedeira y Valdoviño se preparan para encender la Navidad el próximo viernes

Detalle del Belén de la Sociedade Cultural O Tilo Concello

Uno de los belenes más reconocidos de la comarca, el que impulsa la Sociedade Cultural O Tilo del municipio de Ares, encandila ya a mayores y pequeños desde el pasado fin de semana con sus cerca de 300 figuras de barro y unas dimensiones que superan los 50 metros cuadrados.

La inauguración de este Nacimiento, reconocido desde 2022 en la Guía de Beléns de Interese Turístico de Galicia, contó con la presencia de la concejala Lucía Blanco.

Aquellos que deseen acercarse a admirar la representación, en la que se pueden observar figuras móviles, podrán hacerlo hasta el 4 de enero, acercándose a la calle María número 128 –en la esquina con la avenida Federico García Expósito–. Abrirá sus puertas de lunes a domingo, entre las 16.30 y las 20.00 horas, cerrando solamente en las jornadas del 24, 25 y 31 de diciembre, además de la del 1 de enero.

Foto de familia en la inauguración del Belén de la Sociedade Cultural O Tilo Concello

Para grupos, la asociación brinda la posibilidad de concertar visitas. Para ello es necesario contactar de manera previa a través de la dirección de correo electrónico sceltilo@gmail.com o del número de teléfono 669 404 425.

Mientras, los municipios de Cedeira y Valdoviño ultiman los preparativos para el encendido navideño. En el caso de la villa cedeiresa, serán los usuarios de la asociación Apader los encargados, un año más, de activar la iluminación a las 18.15 horas del viernes 5 de diciembre, en la Praza do Peixe. Allí quedará instalado un árbol transitable de 15 metros de altitud.

El apartado musical del evento vendrá de la mano de la asociación Lugares Comúns, cuya profesora y alumnado de violín interpretarán diferentes villancicos –a los que se pueden sumar los músicos de la localidad que así lo deseen, llamando al 634 960 056–.

Techos de luces, un gran oso, una estrella o renos completarán la decoración navideña por la localidad.

Dinamización del comercio Coincidiendo con el encendido, el Concello cedeirés inicia también una nueva campaña de dinamización del comercio, que se extenderá hasta el próximo 5 de enero y que repartirá entre la clientela vales para entrar en el sorteo de un total de 3.300 euros. Habrá un primer premio de 500, un segundo de 300 y seis de 200, además de otros 13 de 100 euros. Todos serán en cheques canjeables en las tiendas participantes, que suelen alcanzar los 170 establecimientos.

Por su parte, Valdoviño ha escogido también el próximo viernes para dar la bienvenida de manera oficial a la Navidad. Con la instalación durante estas jornadas de las arcadas, árboles luminosos y motivos en las farolas, el municipio se prepara para “crear o ambiente propio destas datas tan especiais”, explican desde el Ayuntamiento.