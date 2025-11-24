Mi cuenta

Ares

Ares cuenta ya con calendario para 2026, con instantáneas del Concurso de Fotografía Xuvenil

Álvaro Díaz y André Benito se alzaron como ganadores del certamen

Redacción
24/11/2025 16:23
Foto de familia en la presentación y entrega de premios
Foto de familia en la presentación y entrega de premios
Concello

La Alianza Aresana fue el lugar escogido por el Concello para la entrega de los premios del IX Concurso de Fotografía Xuvenil, un evento que sirvió, además, para presentar el calendario municipal de 2026, compuesto por instantáneas de este certamen en su diseño.

Álvaro Díaz y André Benito se alzaron como los ganadores de esta iniciativa, quedando finalistas Sara Pereira, Aila Sánchez, Antón Sánchez y Lucas Martínez. La edila de Cultura de Ares, Alma Barrón, agradeció a los jóvenes del municipio su involucración con “as súas olladas particulares” de los paisajes y espacios del municipio.

Precisamente, el litoral aresano cobra especial relevancia en las fotografías, que muestran las cabrias de Redes, los barcos marineros, las islas de As Mirandas o la reconocida sirena del paseo marítimo. El calendario se puede recoger en la biblioteca municipal.

Un momento del acto
Un momento del acto
Cedida

