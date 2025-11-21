La drag queen Muna Duval lleva a Ares su monólogo "Azules y maricones"

Muna Duval representando este mismo espectáculo en el local del colectivo Acéfala, en A Coruña Cedida

La transformista, actriz, monologuista y maestra de ceremonias coruñesa Muna Duval actuará este sábado 22, a partir de las 20.00 horas, en el Centro Instrutivo, Recreativo e Social –CIRS– de Cervás. En esta ocasión, la artista subirá al escenario para recuperar uno de sus espectáculos de mayor éxito, el monólogo teatral “Azules y maricones”, que nació como una iniciativa puntual con el objetivo de recaudar fondos para su libro y todavía continúa girando por distintas salas.

Aunque en un principio se había previsto realizar únicamente dos funciones de este espectáculo, con motivo de la publicación autobiográfica de “¡Esta, es mi historia!”, Muna Duval vuelve a encarnar a La Tacones una vez más, y con esta función que tendrá lugar en Ares ya van cerca de una quincena, que no solo se representaron en Galicia sino también fuera, como este mismo año ocurrió en Barcelona, en las instalaciones de Lo de Carmen.

El monólogo “Azules y maricones” se ambienta en la época del intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y sigue la historia de La Tacones, una mujer transexual de origen andaluz que, asentada en Madrid, logró sobrevivir a los años de dictadura franquista.

La protagonista trabaja en un club gay que se localiza en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, donde todas las noches actúa como transformista. Aquel día en que los mandos militares se sublevaron, la rutina sigue para La Tacones, que sale al escenario como si se tratase de una jornada más. Sin embargo, cuando se encontraba en pleno directo, la artista se da cuenta de lo que ocurre.

Esta jornada, que se vivió a nivel estatal como una de las más aterradoras de la historia democrática, se lleva a escena en forma de una historia íntima y conmovedora sobre las libertades y aspiraciones que corrieron grave peligro de volver a desaparecer para la población.

La plataforma DiversidArte de la asociación Poten100mos organiza este encuentro patrocinado por la Diputación.

Historia personal

“¡Esta, es mi historia!” es el libro autobiográfico de Muna Duval, escrito en colaboración con Marta Prieto, que ya va por la segunda edición, y que no solo repasa la trayectoria de más de 30 años como transformista, sino que se remonta incluso a los momentos más oscuros de su infancia, alcanzando los más brillantes sobre el escenario.

Esta referencia a nivel español en su sector da testimonio de su propia vida al mismo tiempo que proporciona una lectura a aquellas personas interesadas en la historia del transformismo y conocer las adversidades que debieron superar las personas pioneras en este oficio. Así, mediante ambas propuestas artísticas, la artífice también rinde homenaje a la resiliencia.