O documental sobre a represión franquista “Mugardos, lugar dos silencios” volve a Ares

Loli Vázquez Anido e Pilar Iglesias tiran do fío do documental a través dos seus testemuños Cedida

A peza audiovisual dirixida por Vera Varela “Mugardos, lugar dos... silencios” proxéctase este xoves 19, ás 19.30 horas, no salón de actos da Alianza Aresana. Despois de terse estreado na vila que pon nome ao documental cun éxito de asistencia desbordante, chega á localidade veciña este filme que saca á luz os efectos da represión franquista na zona.

Partindo dos testemuños en primeira persoa de Loli Vázquez Anido e Pilar Iglesias, dúas vítimas que sufriron de preto, tanto elas mesmas como as súas familias, a represión franquista, ponse o foco nas persecucións, os encarceramentos arbitrarios, as torturas, os asaltos ás casas, etc.

Estas dúas protagonistas, a través das súas voces, conducen un relato marcado pola memoria histórica e democrática en Mugardos e os seus arredores, que regresa a Ares, desta volta da man do Concello, despois de terse presentado no Centro Instrutivo, Recreativo e Social –CIRS– de Cervás.

Na estrea do documental houbo persoas que asistiron interesadas e que tiveron que quedar fóra, do mesmo xeito que outras que si conseguiron entrar se viron obrigadas a atender á proxección de pé. Trátase dunha temática que lembra a importancia de coñecer o pasado, e de comprender e recordar particularmente todo o acontecido no territorio máis próximo.