Fin a los problemas de abastecimiento de agua en Ares

El compromiso del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, adquirido el pasado mes de mayo en la localidad de Ares de que este mismo año comenzarían las obras de mejora del sistema de abastecimiento de agua del municipio podrá cumplirse con el anuncio ahora de la adjudicación de las obras destinadas a este fin.

Se podrá, de este modo, acabar con los problemas que cada año se suceden en la villa, especialmente con la llegada de veraneantes en los meses estivales.

Augas de Galicia acaba de contratar por 3,59 millones de euros la actuación de mejora del sistema de abastecimiento, que se ejecutará gracias al convenio de colaboración firmado a finales del año pasado entre la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y el Concello aresano. La cifra ascenderá a 4,3 millones, con los costes de seguridad y salud y dirección de obra. La intervención está cofinanciada por la UE a través de los fondos Feder 2021-2027.

La actuación tiene un plazo de ejecución de doce meses y supondrá la construcción de un depósito de regulación de agua potable con una capacidad de 3.400 metros cúbicos de almacenamiento, la creación de una línea de aducción de 2,5 kilómetros de longitud desde la conducción general del entorno de A barca y la construcción de una línea de distribución de 1,6 kilómetros desde el nuevo depósito hasta la conexión con la red existente en la zona de Pedrós.

La intervención ahora adjudicada incluye, además, actuaciones complementarias como la instalación de una cámaras, una línea de vaciado y desbordamiento desde el depósito de agua hasta el medio acuático receptor de 1,5 kilómetros, la colocación de equipamientos de control y la urbanización de las zonas que serán objeto de la actuación.

Con esta obra se busca mejorar el actual sistema de abastecimiento de Ares y poner a disposición de los vecinos y vecinas agua potable de calidad, presiones de suministro adecuadas y garantizar, en todo momento, la prestación del servicio al conjunto del municipio.

También se generará una capacidad de reserva de agua potable en una cantidad adecuada para afrontar posibles situaciones de emergencia y escasez.

La red proyectada esté previsto que dé servicio a una población de 6.571 habitantes –incluyendo residentes y visitantes o transitorios en el municipio– y el horizonte temporal de esta solución abarca un horizonte temporal hasta el año 2045.