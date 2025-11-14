Un Outono Teatral redondo en Ares: de una última representación a un estreno

Una de las representaciones del año pasado de la compañía A Tenencia Teatro, que este 2025 celebra su aniversario Cedida

La edición de este año del ciclo Outono Teatral, que organiza la Agrupación Instrutiva de Caamouco, en Ares, es particularmente especial porque la compañía de la asociación, bajo la dirección de Eugenia Sanmartín, cumple 10 años. El grupo lo celebrará estrenando su sexta obra, “A culpa de Laura”, en este programa escénico que se estrena este mismo sábado 15, a las 19.00 horas, con la pieza “Heroínas cotiás”, que Muiñeiras do Vento representará por última vez.

La compañía de Canido estrenará el Outono Teatral en la parroquia con una obra que lleva girando por escenarios tanto de dentro como de fuera de la comarca desde 2023, acumulando cerca de una treintena de representaciones y varios reconocimientos.

Antes de clausurar el programa con el estreno de A Tenencia Teatro, el próximo sábado 22, también a las 19.00 horas, tendrá lugar la función del histórico grupo Seixo Teruca Bouza, titulada “Unha luz na noite”. Se trata de una comedia que invita a ir de ruta por los sentimientos para reflexionar sobre el amor.

“Por todas as obras compartidas, por todas as persoas que formaron nalgún momento parte do grupo, por seguir e renovarnos, por madurecer xuntas e amar a arte escénica por excelencia. E un xeito de madurecer e celebrar é levar a escena este ano un texto escrito por unha das persoas integrantes do grupo”, apunta Eugenia Sanmartín, directora de A Tenencia Teatro.

El actor que firma “A culpa de Laura” es Beni Suárez, que propuso un guion centrado en la felicidad y en la ausencia de la misma, a partir de la historia de su protagonista, una mujer que celebra sus bodas de plata atrapada en un matrimonio por el que dejó desde su trabajo hasta su vida propia para estar con un hombre que finalmente no se parece en nada a lo que había conocido.

A Tenencia Teatro

El estreno de la pieza se aprovechará para conmemorar el décimo aniversario de una compañía que nació en 2015 como un pequeño taller de expresión artística que tuvo tal acogida que, después de ofrecer una primera representación en julio de 2016, se convirtió en una compañía de teatro aficionado.

Eugenia Sanmartín estuvo al frente del grupo desde el principio y con ella recorrió distintos escenarios de las comarcas de Ferrol y Eume, llegando también a alcanzar otros puntos de la provincia como Carnota o Rianxo. Algunas de estas oportunidades surgieron por la inclusión de A Tenencia Teatro en la Rede Cultural de la Diputación. Además, tanto el elenco como su directora también obtuvieron reconocimientos en este tiempo.