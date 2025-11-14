El monasterio aresano de Santa Catalina se prepara para recuperar su esplendor

El cenobio aresano mejorará su estado de conservación y se potenciará como eje monumental del municipio Cedida

El monasterio de Santa Catalina de Montefaro, en el concello de Ares, se prepara para recuperar su esplendor con una rehabilitación parcial que empezará en los próximos días y que supondrá una inversión de cerca de tres millones de euros –2.999.998 euros–.

El claustro del propio monasterio acogió este viernes la firma del acta de replanteo en el que participaron el alcalde, Julio Ignacio Iglesias Redondo; la concejala de Urbanismo, Olimpia Marcos; el director de obra y autor del proyecto de reforma, Mario Crecente; el representante de Obras Gallaecia, la empresa adjudicataria, Javier Loureiro, y la directora de ejecución y coordinadora de seguridad, Ana Gallego. Esta rúbrica certifica la viabilidad de la intervención, con lo que se da el último paso previo al inicio de las obras.

Desde el pasado martes, la empresa Gallaecia trabaja en el proceso de catas y de andamiaje del monasterio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Los trabajos se sufragan con la línea de intervención de la subvención del Ministerio de Industria e Turismo, dentro del Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia para el Concello de Ares.

La actuación que se ejecutará con esta ayuda permitirá acometer obras de cara a la “estratexia de dignificación e posta en valor que leva aplicando o goberno local ao longo das últimas lexislaturas”, explican desde el Concello aresano. Y así, entre los trabajos que está previsto ejecutar se encuentran la sustitución completa de la cubierta y actuación de la red de pluviales, la reparación y sustitución de carpinterías, mejoras de accesibilidad al cenobio, aislamiento térmico, eficiencia energética en diversos espacios como la sala principal y la antesala, aseos, biblioteca o el entorno del Bar.

También se procederá a la restauración del retablo y de las pinturas murales y se actuará en la iluminación exterior además de otras intervenciones paisajísticas en el espacio público exterior del monasterio, con el fin de potenciar todavía más el disfrute de los vecinos y visitantes.

La actuación que ahora se va a acometer en este BIC busca, por una parte, proteger el monasterio, con obras para evita filtraciones, consolidar y conservar el inmueble y potenciar esta construcción como el “tesouro patrimonial de Ares” que es.

Aunque esta obra es de gran calado e inversión, el monasterio ya se ha visto sometido en los últimos años a actuaciones de menor envergadura como el acondicionamiento de la conocida como sala del Cabildo, para emplearlo como centro de interpretación; la rehabilitación de la cubierta y el interior de la cocina del cenobio, o la instalación de una red de iluminación ornamental nocturna para contribuir a la dinamización turística del monumento.

El Concello aresano, además, se encuentra tramitando el Plan Especial de Protección de Montefaro e Punta Coitelada, un documento de planificación estratégica para proteger y regenerar el área desde el punto de vista paisajístico, regulando el tráfico rodado, el uso del suelo o la delimitación de las infraestructuras.