Diario de Ferrol

Ares

El Concello de Ares concluye la campaña de compostaje doméstico

El número de composteros suma ya los 150 en el municipio

Redacción
14/11/2025 22:40
Islas de compostaje comunitarias en Ares
Cedida

El área municipal de Medioambiente ha concluido esta semana las últimas entregas de su campaña de compostaje doméstico, que ha supuesto la aportación de 50 nuevos recipientes de compostaje en hogares del municipio que así lo han solicitado.

La edila de esta área, Lucía Blanco, indicó que todos ellos tienen una capacidad de 400 litros destinados a colocarse en el exterior de las casas, en zona sombreada en contacto directo con la tierra para facilitar la entrada de microorganismos descomponedores.

La red de autogestión de residuos orgánicos crece con la finalización de esta campaña ecológica, haciendo que el número de composteros en Ares sume ya 150.

Ares invita a los vecinos a sumarse al compostaje comunitario

La idea es que se pueda incorporar en el día a día una práctica como es el proceso de compostaje, con considerables ventajas ambientales, sociales y económicas.

Esta es ya la tercera campaña que se promueve desde el Concello aresano y supone un paso más en la consolidación de “una rede estable que permita autoxestionar mellor os residuos orgánicos”, apuntó la concejala.

Además de los recipientes individuales, desde el Concello de Ares destacan la importancia de las islas de compostaje comunitarias instaladas en 2024, situadas en Mariña do Pombal y GranxAres.

