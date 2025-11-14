Mi cuenta

Ares

Capturan un rodaballo de 14 kilos en la ría de Ares

Tino Romero, patrón y armador del "Sanfer", lo pescó por casualidad este viernes

Redacción
14/11/2025 17:06
Tino Romero, con el ejemplar, a bordo del "Sanfer"
Cedida

La lonja de A Coruña será el destino del rodaballo de 14 kilos de peso que acabó en las redes del "Sanfer", un barco de bajura de la cofradía de Pontedeume que en la mañana de este viernes se encontraba inmerso en la campaña de la centolla. Tino Romero, armador y patrón de la embarcación, lo capturó sobre las 9.30 horas.

"Ao principio pensamos que sería unha raia, pero logo nos dimos de conta de que non", explica. Es la primera vez en sus más de 13 años de experiencia en el sector que Romero atrapa un ejemplar de estas características. 

WhatsApp Image 2025-11-14 at 17.41.25
El rodaballo de récord de Tino
Cedida

"Como moito, temos collido algún de catro quilos, pero nada comparado con isto", añade antes de asegurar que se trata de un rodaballo "algo vello xa, pois se fora máis novo non tería moito problema para zafarse de redes como as que utilizamos para ir á centola". 

Tino Romero ya tiene comprador para el ejemplar y, sobre todo, precio, que oscilará entre los 26 y los 28 euros

