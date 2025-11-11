Jornada sobre el impacto de la violencia de género en la Alianza Aresana

Presentación de las jornadas en la casa consistorial Concello

La Concejalía de Igualdade y el Centro de Información á Muller (CIM) de Ares organizan la jornada “Contornos de coidados, espazos de risco: violencia de xénero na práctica profesional”. La iniciativa será en la Alianza Aresana, con cuatro charlas y una mesa redonda el 25 de noviembre –Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres–.

El programa comenzará a las 10.30 horas y la asistencia es completamente gratuita. Los que deseen acudir deben realizar una inscripción previa en el siguiente enlace. Esta jornada recibió el Premio ao Impulso á formación de diferentes axentes en el IX Concurso de Boas Prácticas Locais contra a violencia sobre as mulleres da FEMP y la Delegación del Gobierno.