Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ares

Jornada sobre el impacto de la violencia de género en la Alianza Aresana

La iniciativa del Concello fue reconocida en su momento por la Federación Española de Municipios y Provincias

Redacción
11/11/2025 16:20
Presentación de las jornadas en la casa consistorial
Presentación de las jornadas en la casa consistorial
Concello

La Concejalía de Igualdade y el Centro de Información á Muller (CIM) de Ares organizan la jornada “Contornos de coidados, espazos de risco: violencia de xénero na práctica profesional”. La iniciativa será en la Alianza Aresana, con cuatro charlas y una mesa redonda el 25 de noviembre –Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres–.

El programa comenzará a las 10.30 horas y la asistencia es completamente gratuita. Los que deseen acudir deben realizar una inscripción previa en el siguiente enlace. Esta jornada recibió el Premio ao Impulso á formación de diferentes axentes en el IX Concurso de Boas Prácticas Locais contra a violencia sobre as mulleres da FEMP y la Delegación del Gobierno.

Te puede interesar

Concello de Neda

Neda aprueba la modificación del proyecto para instalar otra pasarela peatonal sobre el Belelle
Redacción
Lucía Blanco en la presentación de la iniciativa

Hasta 6.500 euros en premios en la nueva campaña municipal MercAres
Redacción
Rio Baa en O Seixo

Mugardos demanda a Augas de Galicia la limpieza del río Baa
Redacción
Avenida da Habana de As Pontes

Reposición de los servicios y pavimentos en un nuevo tramo de la avenida da Habana de As Pontes
Redacción