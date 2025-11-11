Hasta 6.500 euros en premios en la nueva campaña municipal MercAres

Lucía Blanco en la presentación de la iniciativa Concello

El Concello aresano presentó este martes la sexta edición del MercAres, una iniciativa que busca dinamizar el consumo de proximidad y fortalecer el vínculo de los negocios locales con los vecinos y vecinas.

El Consistorio distribuirá 6.500 euros repartidos en un total de 307 vales-rascas que estarán a disposición de los clientes en los locales adheridos a esta campaña. Así, desde el ejecutivo que dirige Julio Iglesias explican que habrá la posibilidad de ganar 5, 10 o 20 euros –también 300 y 500, los grandes premios de esta iniciativa municipal–.

Para poder optar a estas recompensas será necesario realizar una compra superior a los 10 euros en cualquiera de los 87 establecimientos que toman parte en esta sexta edición –de todo tipo: alimentación, suministros, peluquerías u hostelería, entre otros–.

Vales-rascas de la camapaña aresana Concello

Desde el Ayuntamiento indican que, de resultar agraciado, habrá que tener en cuenta la caducidad de los vales. En este sentido, apuntan que ya no podrán ser empleados a partir del 31 de abril del próximo año.

La edila responsable del área, Lucía Blanco, remarcó en la presentación de esta iniciativa la importancia de participar en ella, promoviendo en Ares, dijo, “modelos de consumo máis circulares e solidarios”.

Los negocios que todavía no se han sumado a la campaña están a tiempo de hacerlo. Para ello deben ponerse en contacto con la Concejalía.