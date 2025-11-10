La Alianza Aresana acoge la presentación de la obra de Antonio Blanco sobre el monumento a las víctimas

Ton Blanco en imagen de archivo AEC

“Memorial e monumento ás vítimas do franquismo en Ferrolterra, Eume e Ortegal”, el libro escrito por Antonio Blanco Carballo, se presentará a cargo del autor en la Alianza Aresana el viernes 14 de noviembre, a las 19.30 horas con entrada libre.

El alcalde, Julio Iglesias, conversará con el investigador sobre el proceso de documentación y a las personas asistentes se les entregará un ejemplar de la obra, editada por el Ateneo Ferrolán y la Diputación.