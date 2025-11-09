Mi cuenta

Ares

La Academia AresXSaúde ofrecerá siete sesiones para fomentar hábitos saludables

La primera tendrá lugar el próximo viernes 21, a cargo del psicólogo José Barcia Tucceli

Redacción
09/11/2025 17:21
Imagen de archivo de una de las sesiones de la Academia AresXSaúde
Imagen de archivo de una de las sesiones de la Academia AresXSaúde
Concello

El Concello de Ares iniciará el próximo viernes 21 de noviembre las sesiones de la Academia AresXSaúde, una iniciativa con la que el Consistorio busca divulgar entre los vecinos y vecinas de la villa hábitos saludables desde una perspectiva “integral, ao interconectar entre si cuestións como a nutrición, a actividade física, o autocoidado e a saúde mental”. Así las cosas, cada mes –hasta abril– se llevará a cabo una jornada formativa impartida por diversos profesionales del deporte y la salud.

Con el objetivo de descentralizar el programa, las charlas no se llevarán a cabo solamente en la Alianza Aresana, sino que se desarrollarán también en la Agrupación Instrutiva de Caamouco, el Club Náutico y el CIRS de Cervás.

Participantes en el programa

“Adestra a túa saúde” llega a Ares para mejorar la calidad de vida de los mayores de 60 años

Más información

La primera de las propuestas correrá a cargo del psicólogo y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte José Barcia Tucceli. El experto centrará su charla en la gestión emocional y en las posibilidades de mejora del día a día “aumentando o coñecemento sobre o que sentimos”, explican desde el ejecutivo que dirige Julio Iglesias Redondo.

El Concello incide en que programas como este –así como la Mesa Local de Saúde– ayudan a construir “un municipio con máis benestar”.

