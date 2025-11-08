Mi cuenta

Ares

Nuevo bombeo en el aparcamiento de A Reitoral de Ares

El Concello culminó recientemente las obras, que buscan solventar los problemas de inundaciones en la zona en días de lluvias intensas

Redacción
08/11/2025 17:27
Trabajos ya finalizados
Trabajos ya finalizados
Concello

El Concello de Ares culminó recientemente la instalación de un equipo de bombeo para la recogida de aguas pluviales en el aparcamiento de A Reitoral. Los trabajos contaron con un presupuesto de 46.889,53 euros, financiados entre el Concello y los fondos del POS+2024 Adicional de la Diputación.

La intervención busca ayudar a resolver los problemas de inundaciones que presenta el estacionamiento en días de lluvias intensas.

"Non é a única actuación desenvolta na zona, pois continúan os traballos no interior da casa Reitoral para acondicionala e tamén se impulsará o repintado da súa fachada", aseveró la edila de Urbanismo, Olimpia Marcos.

