Ares
Nuevo bombeo en el aparcamiento de A Reitoral de Ares
El Concello culminó recientemente las obras, que buscan solventar los problemas de inundaciones en la zona en días de lluvias intensas
El Concello de Ares culminó recientemente la instalación de un equipo de bombeo para la recogida de aguas pluviales en el aparcamiento de A Reitoral. Los trabajos contaron con un presupuesto de 46.889,53 euros, financiados entre el Concello y los fondos del POS+2024 Adicional de la Diputación.
La intervención busca ayudar a resolver los problemas de inundaciones que presenta el estacionamiento en días de lluvias intensas.
"Non é a única actuación desenvolta na zona, pois continúan os traballos no interior da casa Reitoral para acondicionala e tamén se impulsará o repintado da súa fachada", aseveró la edila de Urbanismo, Olimpia Marcos.