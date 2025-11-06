Mi cuenta

Ares

Recogida de firmas en el CPI As Mirandas “polos recortes e a incompetencia administrativa”

El colectivo señala la preocupación actual por la falta de cuidadoras de menores con necesidades especiales

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
06/11/2025 16:27
Un instante de la última reunión
Un instante de la última reunión
Cedida

La directiva de la ANPA del CPI As Mirandas de Ares ha iniciado una recogida de firmas que se prolongará en las próximas semanas con el objetivo de recabar apoyos a sus denuncias sobre la situación actual del colegio, con familias “afectadas polos recortes e pola incompetencia administrativa”.

CPI As Mirandas de Ares

Familias denuncian la falta de cuidadores para niños con necesidades especiales en el CPI As Mirandas de Ares

Más información

El curso comenzó en el centro aresano con el malestar de los padres y madres por el retraso en los trabajos de mejora de las instalaciones, con “nenos e nenas de tres anos que permaneceron en aulas sen ventilación nin luz natural”. A este respecto, demandan que fueron las propias familias “mediante escritos rexistrados na Inspección Educativa” las que “forzaron a visita da inspectora e posterior clausura dunha das aulas do centro”.

El colectivo señala que la preocupación en la actualidad parte de la reducción del personal docente “que legalmente lle corresponde ao colexio”, exigiendo la cobertura de una plaza de profesor de apoyo.

La ANPA censura, asimismo, los turnos en los que trabajan las cuidadoras de los menores con necesidades especiales. “Chegamos xa ao mes de novembro e este servizo continúa sen estar debidamente atendido, o que resulta inadmisible e ilegal”, remarca.

