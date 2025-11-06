Mi cuenta

Conferencia

“Irracionalidade política na sociedade contemporánea”, o tema deste xoves na Alianza Aresana

O licenciado en Filosofía e mestre Juan Sanjurjo ocuparase do relatorio

Redacción
06/11/2025 11:51
Edificio da Alianza Aresana
Edificio da Alianza Aresana
Jorge Meis

O salón de actos da Alianza Aresana acollerá esta mesma tarde do xoves 6, a partir das 19.30 horas, un relatorio co que o licenciado en Filosofía e mestre de escola Juan Sanjurjo convidará a reflexionar publicamente sobre a sociedade actual e a relación que ten co ámbito político.

A Concellaría de Cultura de Ares organiza o encontro no local da asociación, polo que as portas destas instalacións estarán abertas para calquera persoa interesada na temática, independentemente de se está afiliado á entidade ou non, con entrada totalmente libre e gratuíta.

Baixo o título de “Irracionalidade política na sociedade contemporánea”, o filósofo asentado na localidade tratará cuestións como pode ser, en primeiro lugar, a ultradereitización do ecosistema político-institucional.

Da mesma maneira, Juan Sanjurjo analizará o sentimento que ten a cidadanía sobre a representatividade, con respecto ás persoas que se dedican a este sector, e, en xeral, a situación que se está a vivir neste momento.

