Los pequeños "se arman" con linterna y bolsa para estrenar el Samaín de Ares en la biblioteca

Una de las participantes en “Unha biblioteca de medo” Daniel Alexandre

Los niños y niñas participantes en “Unha biblioteca de medo”, una actividad que continúa esta tarde de miércoles con el turno de menor edad, en la que los participantes deben ir “armados” con linterna y bolsa, estrenaron este martes el Samaín del Concello de Ares. La fiesta continuará este domingo 9 en la pista cubierta del CPI As Mirandas, a partir de las 17.00 horas.

La Concejalía de Cultura organiza estos encuentros, que también incluyen un cuentacuentos en la biblioteca municipal, el viernes a las 18.30 horas, que se titula “A cabaza encantada”. Esta propuesta, a diferencia de la de este martes y miércoles, que tiene un coste de 3 euros, se ofrece de forma totalmente gratuita.

En el centro educativo se realizarán distintas actividades para público infantil y sus familias. Entre el programa destacan las castañas, inprescindibles en el Magosto, que serán asadas, y un photocall que posibilita la colaboración de la Sociedade Cultural O Tilo. Asimismo, habrá un concurso de calabazas, hinchables, un cantabaila de Samaín y un espectáculo de animación musical, aparte de los talleres de “chupa chups vampíricos” y otro de maquillaje y heridas.

El área de Cultura agradece tanto la colaboración de la SC O Tilo como de los voluntarios de Protección Civil de Ares.