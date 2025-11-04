Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ares

“Non remates coas mates” regresa a Ares el próximo 19 de noviembre

La segunda sesión de este programa municipal se celebrará en el Aula de Cultura

Redacción
04/11/2025 16:17
Primera sesión del "Non remates coas mates"
Primera sesión del "Non remates coas mates"
Concello

Ares celebrará el próximo miércoles 19 de noviembre la segunda sesión del programa “Non remates coas mates”, una propuesta que busca acercar las matemáticas a los vecinos de manera amena y divulgativa.

En esta ocasión, el taller se llevará a cabo en el Aula de Cultura de la calle Zamborela (18.30 horas) y permitirá a los participantes “descubrir a beleza da proporción áurea, unha relación xeométrica que se pode atopar na natureza, na arte ou na arquitectura”, explican desde el Concello.

La inscripción en esta propuesta es gratuita y se ofertan 20 plazas. Para anotarse será necesario cubrir un formulario telemático, disponible en la página web del Consistorio.

Te puede interesar

CPI As Mirandas de Ares

Familias denuncian la falta de cuidadores para niños con necesidades especiales en el CPI As Mirandas de Ares
Verónica Vázquez
Vistas del municipio pontés

Experiencias sostenibles en As Pontes dentro de la Red de Destinos Turísticos del Carbón
Redacción
Imagen de archivo de una de las rutas del programa SendAres

La cuarta ruta del SendAres llevará a los vecinos y vecinas a conocer Seixo Branco y Lorbé
Redacción
Un instante de la visita de Abalde al Consistorio pontés

As Pontes, por encima de la media estatal en índices de seguridad
Redacción