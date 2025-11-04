“Non remates coas mates” regresa a Ares el próximo 19 de noviembre

Primera sesión del "Non remates coas mates" Concello

Ares celebrará el próximo miércoles 19 de noviembre la segunda sesión del programa “Non remates coas mates”, una propuesta que busca acercar las matemáticas a los vecinos de manera amena y divulgativa.

En esta ocasión, el taller se llevará a cabo en el Aula de Cultura de la calle Zamborela (18.30 horas) y permitirá a los participantes “descubrir a beleza da proporción áurea, unha relación xeométrica que se pode atopar na natureza, na arte ou na arquitectura”, explican desde el Concello.

La inscripción en esta propuesta es gratuita y se ofertan 20 plazas. Para anotarse será necesario cubrir un formulario telemático, disponible en la página web del Consistorio.