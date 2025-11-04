La cuarta ruta del SendAres llevará a los vecinos y vecinas a conocer Seixo Branco y Lorbé

Imagen de archivo de una de las rutas del programa SendAres Concello

El Concello de Ares abrió el plazo de las inscripciones para participar en el cuarto itinerario de su programa de senderismo, el SendAres. La propuesta llevará a los caminantes, en esta ocasión, a realizar un recorrido con un claro protagonismo del paisaje litoral.

Será un recorrido de aproximadamente 11,4 kilómetros, de baja dificultad, por el monumento natural Dexo-Serantes. Se atravesarán, explican desde la Concejalía de Deportes, las formaciones rocosas como la veta de cuarzo de Seixo Branco y se culminará la ruta en el puerto de Lorbé, Oleiros, “de gran tradición mariñeira”.

Tendrá lugar el domingo 23 de noviembre y el coste es de 20 euros –incluido el servicio de guía, los seguros y el desplazamiento de ida y vuelta–. Más información en la web del Concello.