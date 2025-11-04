Familias denuncian la falta de cuidadores para niños con necesidades especiales en el CPI As Mirandas de Ares

CPI As Mirandas de Ares Emilio Cortizas

Varias familias de menores que requieren de asistencia específica en el Centro Público Integrado (CPI) As Mirandas de Ares denuncian la falta de cuidadoras en las instalaciones y los momentos complicados que se viven en el día a día del colegio debido a esta carencia.

En concreto, son cuatro los alumnos que requieren de este tipo de personal. J. D. es madre de una de estas menores y explica que el CPI dispone de dos profesionales, una a media jornada –que solamente está los lunes y los martes– y otra a completa. Esto provoca, incide, que de miércoles a viernes la trabajadora que permanece en el centro tenga que asumir la atención de todos los menores. “Hay niños que necesitan, por ejemplo, un cambio de pañal. En ese momento tiene que salir de la clase y los demás quedan desatendidos en el aula. Los profesores están atentos, por supuesto, pero son menores con problemas muy específicos que necesitan de atención continua. Es verdad que a veces mandan a otro docente que no esté dando clase en ese momento de apoyo, pero no siempre es así”, lamenta esta madre.

A esta situación se añade la circunstancia de que la cuidadora a jornada completa tiene que ausentarse por problemas personales cada 15 días, lo que provoca que no haya ningún profesional específico para estos niños y niñas y que los cuidados recaigan directamente sobre las familias. “Los papás y mamás tienen que estar pendientes del móvil o subir a cambiar a sus hijos a ciertas horas”.

J.D. explica que el centro ya ha demandado a la Consellería más cuidadores y que la Inspección se encuentra al tanto del problema. “Una semana antes de que la cuidadora se tenga que ausentar ya solicitan su sustitución, pero no mandan a nadie”, censura la progenitora, incidiendo en que la inspectora “no tiene nada de empatía y desvía el problema indicando que no es su competencia cuando en realidad sí lo es”.

Por su parte y a preguntas de este Diario, desde la Consellería de Educación indican que “o centro está perfectamente dotado e conta con todos os recursos necesarios para atender ao alumnado”. En este sentido, el departamento autonómico incide en que “todas as aulas están moi por debaixo da ratio, cunha media de entre 10 e 13 alumnos en Infantil –a ratio é de 20 en 4º e 5º en Galicia e de 25 en España– e entre 15 e 20 en Primaria –cando a ratio é de 25–”.

No obstante, la Consellería reconoce la circunstancia personal de una de las cuidadoras y asegura al respecto que “a Inspección Educativa, en coordinación co propio centro, está estudando posibles solucións ao respecto”.