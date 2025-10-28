Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ares

Luto oficial y banderas a media asta en Ares por el fallecimiento de una menor

El Concello cancelará "todas las actividades no esenciales" en señal de duelo

Redacción
28/10/2025 19:40
Banderas media asta Ares
Banderas media asta Ares

El Ayuntamiento de Ares ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento de Lucía Domínguez, una menor vecina de la localidad, que comenzarán a contar a partir de la jornada de mañana miércoles 29 de octubre.

"Resulta difícil explicar a conmoción e a dor que deixa este suceso na nosa localidade e en particular no lugar de Chanteiro, no que residía coa súa familia", expone el ejecutivo local en un comunicado.

Tal y como ha podido saber este Diario, las banderas de la casa consistorial ondean a media asta en señal de duelo y el ejecutivo local convocará una comisión en la jornada de mañana miércoles para tomar una determinación acerca de las actividades previstas en la agenda municipal. En este sentido, el regidor aresano, Julio Ignacio Iglesias Redondo, confirmó que se cancelarán “todas aquellas que no sean esenciales”

"Enviamos toda a forza posible aos seus pais e de igual maneira manifestamos o opoio absoluto desta institución despois desta inesperada perda", añade el gobierno aresano

Te puede interesar

Entorno de la casa consistorial

Fene concede este año 105.800 euros en ayudas a entidades sin fines de lucro
Redacción
La comitiva sadurniñense en Ourense

Presencia de San Sadurniño en el encuentro “Acuerdo Rural”
Redacción
Alba Bollo, con sus compañeros infantiles y sus técnicos

De podio a podio para Ferrolterra
Redacción
Una de las escenas de "1936"

“1936” roza el lleno en el Pazo da Cultura de Narón a una semana de su estreno
Verónica Vázquez