Luto oficial y banderas a media asta en Ares por el fallecimiento de una menor

Banderas media asta Ares

El Ayuntamiento de Ares ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento de Lucía Domínguez, una menor vecina de la localidad, que comenzarán a contar a partir de la jornada de mañana miércoles 29 de octubre.

"Resulta difícil explicar a conmoción e a dor que deixa este suceso na nosa localidade e en particular no lugar de Chanteiro, no que residía coa súa familia", expone el ejecutivo local en un comunicado.

Tal y como ha podido saber este Diario, las banderas de la casa consistorial ondean a media asta en señal de duelo y el ejecutivo local convocará una comisión en la jornada de mañana miércoles para tomar una determinación acerca de las actividades previstas en la agenda municipal. En este sentido, el regidor aresano, Julio Ignacio Iglesias Redondo, confirmó que se cancelarán “todas aquellas que no sean esenciales”

"Enviamos toda a forza posible aos seus pais e de igual maneira manifestamos o opoio absoluto desta institución despois desta inesperada perda", añade el gobierno aresano