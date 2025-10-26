“Adestra a túa saúde” llega a Ares para mejorar la calidad de vida de los mayores de 60 años

Participantes en el programa Concello

Ares es uno de los 23 municipios gallegos en los que se llevará a cabo el proyecto “Adestra a túa saúde”, un plan destinado a promover la actividad física de los mayores de 60 años en el que colaboran el centro sanitario del municipio, la Xunta y la administración local.

Un total de 18 vecinos y vecinas se han sumado a esta iniciativa en la que, previamente, profesionales de la salud han prescrito la realización de diferentes ejercicios en función de los perfiles de los pacientes.

Ahora, durante los próximos meses, los participantes podrán constatar “os beneficios da actividade saudable diaria de xeito adaptado ás súas necesidades, previndo enfermidades e contribuíndo á mellora da saúde, benestar e calidade de vida” de los mayores.

Las primera de las sesiones de este programa se llevó a cabo en el parque Rosalía de Castro y, tal y como informan desde el Concello aresano, los lunes se dedicarán a ejercicios de fuerza en el pabellón polideportivo, mientras que los miércoles se realizarán caminatas que ayudarán, asismismo, a la socialización de los participantes.