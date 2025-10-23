Mi cuenta

Literatura

Rober Cagiao presenta en Ares a súa última novela, o thriller titulado “A Dama de Anboto”

Esta obra, que explora a mitoloxía da Mari, ambiéntase entre Galicia e Euskadi

Redacción
23/10/2025 11:10
Rober Cagiao con "A Irmandiña. Misterios de Ferrolterra IV" na Central Librera da rúa Real
Rober Cagiao con "A Irmandiña. Misterios de Ferrolterra IV" na Central Librera da rúa Real
Emilio Cortizas

O escritor de Bañobre, en Miño, Rober Cagiao visitará a Alianza Aresana para dar a coñecer a súa última obra, “A Dama de Anboto”, que conta con versión tanto en galego (publicada por Calacán Editora), como en castelán (por VR Ediciones). O encontro terá lugar este venres 24, ás 20.00 horas no salón de actos, e o autor estará acompañado do xornalista Pablo J. Rañales.

“A Dama de Anboto” continúa a traxectoria literaria de Rober Cagiao nos xéneros do thriller e o suspense, nesta ocasión ambientándose en Galicia e Euskadi, a cabalo entre distintas épocas.

O libro explora a mitoloxía da Mari nunha historia na que van desaparecendo e asasinando personaxes, uns casos que investigará a policía de ambas Comunidades, comezando por dúas irmás galegas que quedan en paradoiro descoñecido o mesmo día, aínda que con anos de distancia. Aínda que se atopa o cadáver dunha, da outra áchase un rastro nunha vila ao pé do monte Anboto. Rober Cagiao a asinará exemplares desta decimoquinta obra, que comezou no 2019.

