La Mesa de Saúde Local de Ares busca estrenar su propio logo abriendo un concurso de diseño

Imagen de archivo de una actividad de la Mesa de Saúde de Ares Cedida

La Mesa de Saúde Local de Ares, con la colaboración de la Rede Galega de Promoción da Saúde (Regaps) de Ferrol, ha lanzado un concurso de diseño para tratar de conseguir un logotipo en el que se conjuguen sus valores: salud comunitaria, colaboración y bienestar social, explican.

La creatividad, que se empleará en todos los soportes, debe tener un formato circular o cuadrado, incluyendo de forma visible los nombres de ambos organismos. Además, tendrá que contar con una versión en color y otra monocromática, incluyendo en la entrega un texto explicativo del concepto en un máximo de 200 palabras y los datos del autor o autora, sumándole los del tutor legal en caso de menores.

La documentación debe enviarse a aressaludable@gmail.com hasta el 17 de noviembre (incluido) y quien firme el diseño que escoja el jurado podrá seleccionar un de los tres premios propuestos: un bono para una actividad náutica en el Club Marítimo de Redes, otro anual para el gimnasio o 150 euros para gastar en Ares.