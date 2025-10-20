Ser escritor, al alcance: la cuarta edición del premio Alén se abre a historias ligadas a la migración

Parte del cartel de esta cuarta edición del premio de Novela Curta Alén Cedida

La Concejalía de Cultura de Ares y Hércules Ediciones presentaron ayer el proyecto conjunto por el que colaboran por cuarto año, el premio Alén de Novela Curta. Mediante este certamen se aborda desde la narración literaria el tan complejo fenómeno de la migración, que no tiene que constituir el tema principal de la creación pero sí estar presente en los manuscritos. El ganador recibirá un galardón por valor de 2.000 euros además de la publicación del texto por la editorial coruñesa.

El objetivo con el que nació la propuesta no ha cambiado: fomentar la creación literaria y celebrar la riqueza cultural de la emigración y de la literatura de Galicia, por lo que se promueve este espacio de reconocimiento de las obras escritas en gallego.

Según destacó la concejala de Cultura, Alma Barrón, mediante esta convocatoria se está construyendo junto a la editorial organizadora un “catálogo de historias baseado nesa liña de traballo tan relevante para Galicia e para Ares”, como es la propia “conservación e entendemento da memoria da migración”.

Por su parte, y en representación de Hércules Ediciones, la directora Laura Rodríguez apuntó la repercusión de este premio como “unha oportunidade para chegar aos lectores historias sobre a nosa emigración, ao mesmo tempo que descubrimos novos talentos na literatura en lingua galega”.

Las bases

El anuncio de la convocatoria se acompañó de la publicación de las bases de esta cuarta edición en la página web municipal, después de haberse registrado en el BOP del 2 de octubre de este año.

Las obras deben ser originales e inéditas y cada persona podrá presentar únicamente una, que preferentemente trate el tema de la emigración gallega “alén do mar”, aunque también pueda enfocarse a cualquier lugar del mundo.

En cuanto a formato, los textos deberán situarse entre los 80.000 y 140.000 caracteres con espacios; presentarse en tres copias impresas, mecanografiadas a una sola cara con letra Times New Roman en tamaño 12, y no podrán contener firma ni ninguna otra identificación. Así, solo se incluirá el título con un pseudónimo, acompañando no solo las copias físicas sino también un CD o memoria USB con el archivo digital.

El plazo de entrega permanecerá abierto hasta el 9 de mayo de 2016, debiendo enviar la documentación detallada en las bases al Rexistro Xeral. El fallo del jurado se dará a conocer en el mes de junio, mientras que el premio y presentación del libro, en agosto.