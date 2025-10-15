Detienen a un joven por tráfico de drogas en Ares

Junto a la droga se incautó una escasa cantidad de dinero Cedida

Agentes del puesto de Fene de la Guardia Civil han detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Tal y como informa el instituto armado, los hecho se produjeron cuando una patrulla se encontraba realizando un servicio de prevención de la seguridad ciudadana, controlando el consumo y venta de sustancias estupefacientes en centros educativos y observó a un grupo de seis jóvenes en una plaza del concello de Ares, a muy poca distancia de un parque infantil, consumiendo lo que parecía, explican, ser un cigarrillo con algún tipo de sustancia estupefaciente en su interior.

Los guardias civiles se aproximaron al grupo, “apreciando un fuerte olor a hachís que emanaba del cigarrillo”, por lo que procedieron al registro de las pertenencias de los jóvenes, hallando ocultos entre la vestimenta de uno de ellos “14 trozos de una sustancia resinosa de color marrón, supuestamente hachís, envueltos individualmente en plástico, los cuales arrojaron un peso total de 31 gramos, tres billetes de cinco euros y un billete de 10 euros”, explican en el atestado.

La Guardia Civil procedió a la detención de este varón como supuesto autor de un delito contra la salud pública al tiempo que se incautaron los demás efectos encontrados.