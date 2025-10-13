Las fotografías del concurso juvenil de Ares podrán lucirse en el calendario municipal 2026

Imagen de recurso Pixabay

El Concurso de Fotografía Xuvenil Concello de Ares se inauguró la semana pasada y continuará hasta el viernes 31, posibilitando la oportunidad de que las imágenes ganadores se integren en el calendario municipal de 2026, además de optar a premios como una tablet, una cámara o lotes de libros.

Se trata de una iniciativa impulsada con el objetivo de que la juventud se exprese a través de esta arte, capturando elementos, lugares o celebraciones que cada uno considere representativos de su identidad y entorno.

Requisitos

La participación se divide en dos categorías, de 8 a 12 o de 13 a 18 años, y en ambos casos se deberán enviar las obras a través del correo electrónico concursofotografia@concellodeares.com.

Pueden participar jóvenes empadronados en Ares o matriculados en el CPI As Mirandas, con un máximo de dos imágenes cada uno. Estas tendrán que incluir los formularios de participación e identificación cubiertos y firmados, disponibles en la web municipal, y en el caso de que aparezcan terceras personas, también será precisa una autorización.

Las fotografías deben ser JPEG o JPG, sin edición, de 6 a 12 megapíxeles y que hayan sido tomadas en 2025. Para más información, consultar en la OMIX (en el edificio de la Alianza Aresana) o a través del teléfono 981 448 057.