Convocatoria

Las fotografías del concurso juvenil de Ares podrán lucirse en el calendario municipal 2026

También se opta a premios como una tablet, una cámara o lotes de libros

Redacción
13/10/2025 10:26
Imagen de recurso
Imagen de recurso
Pixabay

El Concurso de Fotografía Xuvenil Concello de Ares se inauguró la semana pasada y continuará hasta el viernes 31, posibilitando la oportunidad de que las imágenes ganadores se integren en el calendario municipal de 2026, además de optar a premios como una tablet, una cámara o lotes de libros.

Se trata de una iniciativa impulsada con el objetivo de que la juventud se exprese a través de esta arte, capturando elementos, lugares o celebraciones que cada uno considere representativos de su identidad y entorno.

Requisitos

La participación se divide en dos categorías, de 8 a 12 o de 13 a 18 años, y en ambos casos se deberán enviar las obras a través del correo electrónico concursofotografia@concellodeares.com.

Pueden participar jóvenes empadronados en Ares o matriculados en el CPI As Mirandas, con un máximo de dos imágenes cada uno. Estas tendrán que incluir los formularios de participación e identificación cubiertos y firmados, disponibles en la web municipal, y en el caso de que aparezcan terceras personas, también será precisa una autorización.

Las fotografías deben ser JPEG o JPG, sin edición, de 6 a 12 megapíxeles y que hayan sido tomadas en 2025. Para más información, consultar en la OMIX (en el edificio de la Alianza Aresana) o a través del teléfono 981 448 057.

