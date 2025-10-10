Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ares

Manuel Patinha presenta su poemario "Montecoruto"

Será este sábado en la agrupación instructiva  de Caamouco

Redacción
10/10/2025 21:39
6130300 21520760
Patinha a través de la paleta | Jorge Meis

El escultor y pintor Manuel Patinha, portugués de nacimiento pero afincado en Ferrol desde hace años, saca a la luz un nuevo poemario, poniendo de manifiesto que el arte puede ser multidisciplinar y materializado en muy distintas disciplinas. “Montecoruto” es el título de la obra que el propio autor define como “un convite a ler com os sentidos, a deixar-se levar pelo que é sugerido, pelo que é intuído nas entrelinhas”. 

La presentación tendrá lugar este sábado a las 19.30 horas en la Agrupación Instrutiva de Caamouco, en el concello de Ares, y estará acompañado en el acto de presentación por el poeta y editor Xulio Valcárcel, la catedrática de Historia Esperanza Piñeiro y el poeta y licenciado en Química Mariano Durán. 

Patinha se asentó en el concello naronés en 1978 y fue nombrado hijo adoptivo de ese municipio en 2016. Sus primeros poemas fueron publicados en 1999 en la obra colectiva “Poetas da Póvoa”, dedicado a autores de la que es su villa natal. En el acto de esta tarde Manuel Patinha firmará ejemplares, al concluir la presentación, de su obra, que irá, además, acompañada de un dibujo original también firmado por el autor. Los interesados pueden reservar plaza en el whatssap 689 114 948. 

Te puede interesar

Montero, ayer, en la factoría de San Fernando

Montero anuncia la Navantia Academy, para la capacitación profesional en el sector naval
X. Fandiño
La coordinadora del máster de videojuegos con el alumnado egresado

El videojuego "Renegade Jammer", de Ferrol al BCN Game Fest
Redacción
_DSC2423_1443Momento de la reunión celebrada ayer en el palacio municipal ferrolano

El alcalde aborda con la AVV de Prioriño, en O Pieiro, las labores del plan de barrios
Redacción
Cada grupo de edad expresó las actuaciones que estimaban necesarias para mejorar el día a día de Ferrol

Jóvenes y mayores comparten experiencias e inquietudes en el pleno intergeneracional
Redacción