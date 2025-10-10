Manuel Patinha presenta su poemario "Montecoruto"
Será este sábado en la agrupación instructiva de Caamouco
El escultor y pintor Manuel Patinha, portugués de nacimiento pero afincado en Ferrol desde hace años, saca a la luz un nuevo poemario, poniendo de manifiesto que el arte puede ser multidisciplinar y materializado en muy distintas disciplinas. “Montecoruto” es el título de la obra que el propio autor define como “un convite a ler com os sentidos, a deixar-se levar pelo que é sugerido, pelo que é intuído nas entrelinhas”.
La presentación tendrá lugar este sábado a las 19.30 horas en la Agrupación Instrutiva de Caamouco, en el concello de Ares, y estará acompañado en el acto de presentación por el poeta y editor Xulio Valcárcel, la catedrática de Historia Esperanza Piñeiro y el poeta y licenciado en Química Mariano Durán.
Patinha se asentó en el concello naronés en 1978 y fue nombrado hijo adoptivo de ese municipio en 2016. Sus primeros poemas fueron publicados en 1999 en la obra colectiva “Poetas da Póvoa”, dedicado a autores de la que es su villa natal. En el acto de esta tarde Manuel Patinha firmará ejemplares, al concluir la presentación, de su obra, que irá, además, acompañada de un dibujo original también firmado por el autor. Los interesados pueden reservar plaza en el whatssap 689 114 948.