Avanza la regeneración del humedal de A Xunqueira, en Ares, con una nueva pasarela de madera

Estado de los trabajos del proyecto de regeneración del humedal Concello

Los trabajos iniciados el pasado mes de septiembre para regenerar el humedal de A Xunqueira, en el municipio de Ares, avanzan a buen ritmo. Este espacio natural, con gran valor medioambiental por su avifauna, contará con una nueva pasarela de madera y se ejecutarán, también, trabajos de desbroce en los márgenes del canal fluvial, de limpieza de residuos sobre el paso elevado y de tala selectiva de aquellas ramas que supongan un riesgo por su posible caída.

Cabe recordar que el proyecto es fruto de la colaboración entre el ejecutivo local y la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta, que aportará 180.000 de los 225.000 euros –el restante procede de las arcas municipales– necesarios para llevar a cabo la actuación.

“Procurarase mellorar así a conectividade entre o medio rural e o periurbano, mais tamén restaurar o humidal como forma de previr os riscos asociados ao cambio climático, sabedores da súa importancia para a vila como gran espazo natural e fogar dunha biodiversidade de enorme valor”, declaran desde gobierno que dirige Julio Iglesias.

El Concello incide en que desde 2008, la inversión con respecto a este espacio natural superará los 700.000 euros. Así, recuerda que en 2009 el alcalde y el por aquel entonces conselleiro de Medioambiente, firmaron un convenio para la regeneración integral del humedal, que incluyó la depuración del río. Años después se ampliaron, de manera progresiva, los tramos de la pasarela de madera “coa colaboración veciñal”, incide el Consistorio, incorporando puntos de observación de aves.

Además, en 2011 y 2013, se repuso la madera de la pasarela “conforme se foi desgastando” y se ejecutaron labores de mantenimiento. También se dotó al espacio natural en ejercicios anteriores de carteles informativos de la flora y la fauna presentes en el lugar, nuevos refugios de madera para los patos en zonas no inundables y nidos y comederos para los pájaros en masas arbóreas.

Desde el Ayuntamiento aresano hacen hincapié en la condición de refugio verde que supone el humedal en el núcleo urbano de la villa, siendo además un lugar de referencia para los vecinos y vecinas, así como para los amantes de la naturaleza.