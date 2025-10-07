Mi cuenta

Arte urbano

Sfhir deja nueva huella: la cultura marinera de Ares

Uno de los mejores muralistas del mundo ya a terminado su obra en el municipio

Redacción
07/10/2025 18:21
La obra de Sfhir antes de ser terminada en el pabellón polideportivo de Ares
La obra de Sfhir antes de ser terminada en el pabellón polideportivo de Ares
Cedida

El extenso paisaje de acantilados y calas que abundan desde las islas de As Mirandas en adelante, que son todo un símbolo del vínculo que une al territorio de Ares con su cultura marinera, sirven de escenario de fondo para dos pequeños que disfrutan corriendo. Esta es la escena representada en las últimas semanas por el artista urbano Sfhir (Hugo Lomas) junto a su equipo, ya terminada en el pabellón polideportivo de la localidad.

Con esta intervención, el concello aresano se suma a las numerosas ciudades y villas, tanto estatales como internacionales, que dan cuenta de la evolución artística, a lo largo de las tres décadas de trayectoria del muralista, que está reconocido como uno de los mejores del mundo gracias a su especialización en los grandes formatos y el hiperrealismo.

Esta obra fue realizada no solo con el objetivo de embellecer un espacio público sino también para colaborar en la construcción de la identidad colectiva aresana y dinamizar el lugar en cuanto a turismo.

Así, las instalaciones deportivas recientemente remodeladas lucen este ejemplo de arte urbano, que surge en el marco de una actuación impulsada por el Ayuntamiento de Ares con el apoyo de la Diputación y de la Mancomunidade de Concellos de Ferrolterra.

