Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Suceso

Detenida en Ares una mujer con varias órdenes de entrada en prisión de Gran Canaria

La colaboración entre la Policía Local y la Guardia Civil permitió localizar y aprehender a esta fugitiva

J. Guzmán
24/09/2025 13:12
La mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Ferrol, que decretó su ingreso en prisión
La mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Ferrol, que decretó su ingreso en prisión| Jorge Meis

La Policía Local de Ares detuvo recientemente a una mujer de 23 años sobre la que pesaban varias órdenes de búsqueda y entrada en prisión emitidas por diversos juzgados de Gran Canaria. La aprehensión, según confirmaron fuentes consultadas, ha sido fruto de la colaboración entre el cuerpo municipal aresano y la Guardia Civil.

La captura de la fugitiva se produjo en el marco de un dispositivo de seguridad ciudadana en las carreteras del concello. Al tener constancia de que la mujer se encontraba en el área, los agentes detectaron un vehículo sospechoso y, tras identificar a sus ocupantes, descubrieron que uno de ellos era la ahora detenida.

Así, los policías procedieron a la aprehensión de esta persona y a su puesta a disposición del Juzgado de Ferrol, que decretó su ingreso en prisión.

Te puede interesar

El secuestro se produjo en la calle Fonte da Greza el pasado 11 de junio

Rescatada en buen estado la menor secuestrada por su padre en el barrio de Caranza
Redacción
Daniel López chef do Camiño do Inglés

O Camiño do Inglés cumple 15 años mañana ofreciendo sus tres menús al 50% durante 24 horas
Montse Fernández
El preparador Gus Piñón, dando instrucciones a los suyos

A Malata y un nuevo olor vintage
Miriam Tembrás
El local está ubicado en la calle Galiano

Se vende Casa Rivera, negocio histórico de Ferrol que aspira a ser un museo de la fiesta de Las Pepitas
Montse Fernández