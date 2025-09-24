Detenida en Ares una mujer con varias órdenes de entrada en prisión de Gran Canaria

La mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Ferrol, que decretó su ingreso en prisión| Jorge Meis

La Policía Local de Ares detuvo recientemente a una mujer de 23 años sobre la que pesaban varias órdenes de búsqueda y entrada en prisión emitidas por diversos juzgados de Gran Canaria. La aprehensión, según confirmaron fuentes consultadas, ha sido fruto de la colaboración entre el cuerpo municipal aresano y la Guardia Civil.

La captura de la fugitiva se produjo en el marco de un dispositivo de seguridad ciudadana en las carreteras del concello. Al tener constancia de que la mujer se encontraba en el área, los agentes detectaron un vehículo sospechoso y, tras identificar a sus ocupantes, descubrieron que uno de ellos era la ahora detenida.

Así, los policías procedieron a la aprehensión de esta persona y a su puesta a disposición del Juzgado de Ferrol, que decretó su ingreso en prisión.