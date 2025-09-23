Atropellada en Ares una vecina de 81 años cuando cruzaba la calle

Tras una asistencia inicial en el punto, la mujer fue trasladada al CHUFDaniel Alexandre

Una vecina de Ares de 81 años de edad tuvo que ser trasladada este martes al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) tras resultar herida en un atropello. Según detallaron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 como la Policía Local, el incidente tuvo lugar poco después de las 11.15 horas a la altura del número 11 de la avenida de Redes.

Al parecer, la mujer estaba atravesando la calzada por el paso de peatones frente a la farmacia Botas cuando un turismo, que según la Policía circulaba a baja velocidad, la arrolló, desplazándola varios metros. El incidente, como apuntaron fuentes policiales, se produjo al ser deslumbrado por el sol el conductor del vehículo, impidiéndole ver a la mujer.

Así, un particular alertó del accidente al 112, solicitando asistencia sanitaria para la octogenaria. Desde la central autonómica, por tanto, se movilizó hasta el punto una patrulla de la Policía Local y otra del grupo de Atestados, así como una ambulancia medicalizada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. También se trasladó aviso al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos, a la Guardia Civil y a los Bombeiros de Ferrol, pero su presencia no fue necesaria.

De este modo, tras una asistencia inicial en el punto por parte de dos profesionales de la enfermería que se encontraban en el lugar, el personal sanitario del 061 se hizo cargo de la mujer, que se encontraba consciente, trasladándola al CHUF.