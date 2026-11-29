Votaciones este domingo en el CEIP Ponzos, en el barrio ferrolano de Ultramar J. G.

El Ministerio del Interior ha hecho públicos, a partir de las 14.00 horas, los datos de participación en la jornada electoral matinal, registrándose un incremento del 5,27% a nivel estatal, del 4,78% en Galicia y del 5,34% en la provincia de A Coruña. En el caso de los 20 municipios de Ferrol, Eume y Ortegal, han acudido un 4,48% más de personas a votar.

Solamente en uno de los concellos ha bajado el porcentaje. Se trata de Moeche, que registra un 0,45% menos de votaciones. En el otro lado de la balanza, sobrepasando los ocho puntos con respecto a las generales de 2023, está A Capela (8,30%) y Ares (8,11%), ambos con gobiernos municipales del PSOE. La media de participación comarcal es del 42,71%.

Ferrolterra

En la comarca ferrolana, la ciudad naval tiene 2,64% más de escrutinios, habiendo votado ya el 43,19% del censo. En Ares sube 8,11 (47,62%), en Cedeira asciende 5,86 puntos (42,03%), en Fene crece en 3,56 (44,71%), en Moeche bajan 0,45 de participación (40,31%), en Mugardos sube 0,05 y se sitúa en el 40,18%, en Narón añaden 4,15 (41,16%), en Neda obtienen un porcentaje de 47,14% al medrar en 8,11%, mientras que en San Sadurniño sube 2,56 puntos (42,12%), en As Somozas escaló tres puntos hasta el 44,60% y en Valdoviño 3,03 para quedarse en 44,93%.

Eume

En la comarca del Eume, Cabanas registró un incremento de 3,57 puntos (41,02%), en A Capela de un 8,30 con el total en 43,02%, en Monfero suman 5,05 y se sitúan en un 38,09%, en Pontedeume crece en 6,91 para superar el 50,55% y, finalmente, en As Pontes llegan al 40,30% al haber votado un 5,02% más de los electores.

Ortegal

En Ortegal, el municipio de Cariño ha registrado un 5,74 de votantes más durante la mañana, llegando al 41,15% del censo; en Cerdido ha subido la participación un 4,95 para situarse en el 40,04%, en Mañón un 4,74% y se sitúa en el 38,16%, y en el caso de Ortigueira la subida es de 4,91 puntos, un total de 43,92%.

Llamamiento a la participación en las votaciones de los candidatos de Ferrolterra Más información

El siguiente y último avance de participación de la jornada electoral será a las 18.00 horas, mientras que a las ocho cerrarán los colegios y una hora después comenzará el escrutinio.