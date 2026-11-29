La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en imagen de archivo Jorge Meis

Los conselleiros de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, y Medio Ambiente y Cambio Climático, Nicolás Vázquez, incidieron en su visita al parque experimental Norvento, en la localidad lucense de A Pastoriza, el pasado viernes que los procesos de repotenciación demuestran que “o desenvolvemento industrial no sector é compatible co respecto ao territorio e ao medio ambiente”, esgrimiendo para justificarlo que se reducirá en un 85% el número de aerogeneradores.

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Actualmente hay en Galicia 24 instalaciones eólicas en diferentes fases de repotenciación –es decir, finalizadas, en curso o solicitadas a la administración autonómica–, con lo que se reducirá en alrededor de un 85% el número de molinos –897 menos–, pasando de los 1.047 que había cuando se implantaron, hace más de veinticinco años, a solo 150.

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“Neutralidade climática”

El conselleiro de Medio Ambiente resaltó que las instalaciones eólicas y las energías renovables son “imprescindibles” y que la Xunta tiene unos “obxectivos moi ambiciosos” a ese respecto, como reducir en 2030 en un 75% las emisiones netas de gases de efecto invernadero con respecto a la década de los 90 y, diez años después, en 2040, alcanzar la “neutralidade climática” na transición cara á descarbonización”.