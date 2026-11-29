Colas en el CEIP POnzos del barrio de Ultramar Cedida

La participación en las elecciones generales que se celebran este domingo subió un 9,76% en Ferrolterra hasta las 18.00 horas, dos antes de que finalicen las votaciones. Es un récord histórico, en consonancia con lo que está sucediendo en el conjunto del Galicia y del Estado. En este segundo y último avance ofrecido por el Ministerio del Interior, más de dos tercios (el 67,14%) ya habían ejercido su derecho al sufragio.

Si a las 14.00 horas el incremento era del 4,48% y había todavía algún concello, como Moeche, en el que la participación era, aunque ligeramente, inferior a los comicios de julio de 2023, a falta de dos horas para que cierren los colegios electorales la subida es ya definitiva y una realidad.

Por municipios, en los más poblados, Ferrol y Narón, el incremento supera el 10%. En la ciudad es de un 10,32%, por lo que el 65,87% de los residentes mayores de edad ya han votado. En Narón, el porcentaje es todavía mayor, con un 12,83% y un 65,83% de sufragios. Los más "activos" son Pontedeume, donde se ha alcanzado el 71,08% de sufragios (con una subida del 9,11%); As Somozas, con un 71,01 (y un 10,16% de subida) y Ares, con el 70,3%, en este caso mejorando en un 11,24% el número de votos emitidos en 2023.

Por comarcas, en la de Ferrol, Cedeira sube un 9,07% hasta llegar al 63,98% de participación, mientras que en Fene se supera el 10% y el 68,64% de sufragios. Moeche, que era el único en el que no crecía a las 14.00 horas con respecto a 2023, el aumento es del 5,47% hasta alcanzar el 69% de los votos. Mugardos, que registraba a las dos de la tarde un tímido 0,05% de aumento, tiene ahora un 9,65% y un 67,39%; Neda, un incremento del 11,80% para una participación del 68,63; San Sadurniño, un 5,73% y un 66,24 de votos emitidos; y Valdoviño, con un crecimiento del 7,94% de votos y un 67,24% de participación global.

En el Eume, descontando Pontedeume, está el municipio en el que más creció la participación porcentualmente, Monfero, con un 13,03% para llegar al 64,29%. Además, en Cabanas sube un 8,90%, hasta el 65,84%; A Capela, con un 11,01 más, hasta alcanzar el 67,58%; y As Pontes, donde el número de votantes ha aumentado un 9,44% hasta el 65,49.

En la comarca de Ortegal, Cariño es el concello donde más se dispara la participación, un 11,99% (hasta el 63,86); seguido de Cerdido, con un 11,15% hasta el 64,95%. Mañón, con un 8,87% y el 69,08% de votos emitidos; y Ortigueira, con un 7,54% y un 66,51% total hasta las 18.00 horas, completan el mapa comarcal del segundo avance de la jornada electoral.