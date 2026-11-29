Operarios realizan trabajos de mantenimiento y puesta en valor del entorno en el parque de Coriscada, entre Ortigueira y Mañón Jorge Meis

El fenómeno de las repotenciaciones de los parques eólicos se está extendiendo por Galicia. Según los datos de la Consellería de Economía e Industria, son ya 24 los polígonos que están en las distintas fases de modernización de un proceso que tiene en la drástica reducción del número de aerogeneradores su aspecto más visible: hasta un 85% y manteniendo o incluso aumentando la potencia instalada. Ferrolterra, que fue en su momento pionera en acoger los primeros molinos –a finales de los 90 y primeros 2000– es también parte esencial de esta nueva política en la que está inmersa Endesa, que hasta 2031 va a repotenciar ocho parques. Cuatro de ellos se reparten entre Cedeira, Cariño, Ortigueira y Mañón.

El responsable de la eléctrica en materia de repotenciación, Rubén Rivadulla, enmarca esta iniciativa que implica también a otras compañías energéticas ya asentadas en el territorio, en un “proceso continuo de renovación tecnológica, empezando por los parques más antiguos. En esta primera fase en Galicia estamos trabajando en unos 170 MW, que supondrán alrededor de 257 millones de euros de inversión –más los 53,1 millones de ayudas concedidas por el Estado a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el IDAE– nuevamente en aquellas zonas donde ya se había invertido previamente. El objetivo es sustituir máquinas antiguas por un número sensiblemente menor de nuevos aerogeneradores, más modernos, mucho más potentes y eficientes”.

De 300 a 30

En concreto, las actuaciones que está desarrollando Endesa suponen la reducción de unas 300 turbinas antiguas y la instalación de 30 nuevas, con la particularidad de que, además, se mantiene o incrementa la producción renovable “utilizando”, explica Rivadulla, “de una forma mucho más eficiente los emplazamientos e infraestructuras existentes”. Además, en algunos proyectos está previsto incorporar un pequeño almacenamiento con baterías, lo que, resalta el portavoz de Endesa, “añade capacidad para gestionar mejor la energía renovable y contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico”.

Los ocho procesos que acomete hasta 2031 permitirán pasar de 300 a 30 aerogeneradores instalados

El conocimiento del entorno no es una cuestión menor. Primero, por la seguridad que da a los municipios en los que se localizan –en términos de ingresos, pero también de cuidado de las pistas o la recuperación y puesta en valor de las mámoas, por ejemplo, como en el caso del parque de Coriscada, entre Ortigueira y Mañón–, pero también porque, a pesar de que cada repotenciación supone someterse a una nueva tramitación administrativa, energética y ambiental, apunta Rivadulla, “actuar sobre emplazamientos eólicos ya existentes y con décadas de operación nos permite estar al corriente de las necesidades de la zona en todos los sentidos: patrimonial, ambiental y social”. Eso se traduce en un “aprovechamiento de las localizaciones, accesos e infraestructuras existentes en lugar de partir necesariamente de nuevos emplazamientos”, lo que “reduce significativamente el impacto medioambiental”.

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Precisamente estos efectos sobre el medio son los que en la mayoría de los casos generan más desconfianza entre una parte de la población. El responsable de repotenciaciones de Endesa, Rubén Rivadulla, subraya, no obstante, que el ‘quid’ de estas transformaciones, la modernización tecnológica, acarrea impactos positivos en términos ambientales y paisajísticos. “Actualizar una tecnología con más de 20 años, con una nueva mucho más eficiente, permite un mejor aprovechamiento del recurso eólico e integración en la red, donde por norma general mantenemos las infraestructuras eléctricas de líneas y subestaciones sin afectar nuevos espacios”, defiende.

“En muchos de ellos incorporaremos un pequeño almacenamiento con baterías” Rubén Rivadulla

Pero la gran diferencia es la paisajística. Si se reducen en un 90% los aerogeneradores, se mejora el impacto visual, ya que, señala Rivadulla, “la nueva ubicación se analiza y estudia previamente, lo que permite optimizar el uso del espacio acorde a la necesidad de cada emplazamiento” y también, añade, la protección de la biodiversidad, que es, recalca, “la parte esencial de cada proyecto junto con la socioeconómica en la comarca”. Es, destaca, conocimiento adquirido durante décadas que puede ofrecerse y emplearse en planes de conservación de la flora y la fauna que de otro modo, por la insuficiencia de medios, no se podría obtener. “Cada repotenciación”, insiste Riuvadulla, “presenta siempre mejoras ambientales que permiten las nuevas tecnologías”.

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Desde la eléctrica no se quiere pasar de puntillas por las implicaciones sociales y económicas. “Se vuelven a hacer inversiones muy importantes, generando empleo de calidad. Se generan nuevos impuestos y se mantiene otro ciclo de vida la actividad productiva del parque manteniendo las rentas por alquileres, los impuestos recurrentes y un trabajo de calidad en entornos rurales duradero en el tiempo”.

Empleo

La mayor parte del empleo es industrial, de mejores condiciones laborales y mayor valor añadido. Así, durante la fase de construcción “moviliza empresas principalmente locales de obra civil, transporte, montaje, ingeniería, trabajos eléctricos, grúas, logística, medio ambiente y seguridad, además del propio desmontaje y posterior valorización o reciclaje de los equipos existentes”. Antes, no obstante, hay también actividad. “Durante al menos un par de años antes, en la zona se trabaja con profesionales cualificados del entorno, como arqueólogos, técnicos de flora y fauna, ingenieros civiles y eléctricos para analizar previamente las condiciones del emplazamiento y con ello hacer un diseño respetuoso con los nuevos condicionantes que pueda tener el entorno”, explica el técnico.

La inversión estimada es de 257 millones, además de los 53,1 de ayudas del instituto IDAE

A esto añade Rivadulla el hecho de que los proyectos “prolongan durante décadas la actividad de instalaciones renovables que ya forman parte del tejido económico de sus comarcas”, preservando así la “necesidad de operación y mantenimiento especializado y generando nueva actividad asociada a tecnologías más modernas, incluida la operación de sistemas de almacenamiento. Por tanto, no hablamos solamente de empleo durante la obra, sino de renovar activos industriales para que continúen generando actividad y empleo cualificado a largo plazo en zonas normalmente rurales”.