Embalse as Forcadas Jorge Meis

Las fuertes lluvias registradas desde el pasado 16 de noviembre han permitido frenar la crítica situación en la que se encontraba el embalse de As Forcadas. Si bien el volumen de agua de la presa sigue siendo alarmantemente reducido, las condiciones meteorológicas de los últimos días han permitido prácticamente doblar las reservas que se tenían a comienzos de mes.

Y es que, como se recordará, los datos del portal Embalses.net situaban el mencionado día el nivel de la presa en el 18,18% de su capacidad, tres veces menos de lo usual durante estas fechas –un 67% de media en la última década–. No obstante, la tercera de las borrascas que afectaron este noviembre a la Comunidad –la única con impacto en Ferrolterra– logró incrementar dicha cifra hasta el 32,38% en siete días. Ahora, una semana más tarde y con unas condiciones en el tiempo más estables, el volumen de agua ha vuelto a dar un nuevo salto, situándose este viernes en el 37,32%, casi cinco puntos más.

El balance, no obstante, sigue siendo negativo, en tanto a que prácticamente debería doblarse para volver a sus cauces habituales, por lo que, por el momento, desde la Mancomunidade se ha decidido mantener vigentes las restricciones establecidas desde el pasado día 10. A este respecto, cabe señalar que la predicción meteorológica para los próximos días es que continúen las precipitaciones, pero a un nivel más bajo que en días anteriores.

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Así, se esperan lluvias moderadas hasta la tarde del domingo, que darán paso a cielos relativamente despejados a partir del lunes. Afortunadamente, las previsiones de temperatura, según el portal autonómico Meteogalicia, serán relativamente estables, con mínimas de entre 8 y 10 grados y máximas de 14, de forma que, pese a no llover, las pérdidas de agua serán más reducidas. Asimismo, se esperan vientos ligeros todo el fin de semana.