Coriscada, Capelada I y II y San Andrés, los parques que transforma la compañía en la zona
El de San Andrés, en Cedeira, y Coriscada, en Ortigueira y Mañón, los de más capacidad
Cuatro de los ocho parques eólicos con una antigüedad media de unos 25 años que está repotenciando Endesa en Galicia están localizados en la comarca de Ferrolterra, en concreto la zona más al norte, desde Cedeira hasta Mañón.
Es la región de la comunidad autónoma, junto con el norte de Lugo, que más presencia de aerogeneradores tiene desde que esta tecnología comenzó a aprovecharse de manera sistemática, a finales de los años 90, y, por lo tanto, es también una de las que, con mayor intensidad, está experimentando los procesos de transformación hacia un modelo más eficiente y con menor impacto ambiental.
Los ocho parques de Endesa representan, además, la tercera parte del total que están en marcha. Ferrolterra tiene, además, los dos con mayor capacidad instalada. Por un lado, el parque San Andrés, en el municipio de Cedeira, con 36 megavatios, y, por otro, Coriscada, con 26,4, localizado en el límite entre Ortigueira y Mañón. A estos dos hay que sumar los dos de Capelada, uno en Cariño y otro en Cedeira, con una capacidad idéntica: 17,7 megavatios.