Imagen de archivo de un tren de vía estrecha Jorge Meis

Los seis pasajeros que transportaba el servicio de tren de las 19.00 horas de este sábado entre Ribadeo y Ferrol tuvieron que reanudar el viaje a sus respectivos destinos (Cerdido y la ciudad naval) en un taxi procedente de Viveiro. Una de las personas usuarias de la línea, que suele hacer este recorrido los fines de semana, lamentaba en la tarde-noche de este sábado esta nueva incidencia, al parecer motivada por la avería del limpiaparabrisas.

Según su testimonio, el problema ya se detectó a la altura de Ribadeo, donde el revisor informó al pasaje de que pararían en Ortigueira y que los recogería un taxi para completar el trayecto. "Isto foi ás 21.10 e díxonos que tardaría media hora porque viña de Viveiro", explica.

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Las incidencias en esta línea son recurrentes. Además, los pasajeros critican que "che deixan aí tirado coma un can. Dinche que vai vir un taxi e listo. Eu, como xa o sufrín varias veces, teño máis experiencia, pero hai xente que non e que alucina coa pouca información que dan", lamenta la pasajera.